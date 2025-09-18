"Cringe": Marvin Kleinen fällt Jenny im Sommerhaus in Rücken

Kaum läuft die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars an, da zeigen sich schon die ersten Risse im Fundament der vermeintlich starken Paare. So sorgte jetzt ein schlüpfriges Gesprächsthema für heftige Spannungen zwischen Marvin Kleinen und seiner Partnerin Jennifer Degenhart. Als in großer Runde über Pornokonsum in Beziehungen diskutiert wurde, hatte Jennifer eine überraschende Idee: "Ich würde lieber mit ihm zusammen einen Porno drehen, den er dann für sich hat." Marvin kommentierte die sexy Fantasien seiner Freundin unerwartet schroff: "Thema verfehlt." Als Jennifer der Gruppe daraufhin noch stolz erklärte, dass ihr Liebster alles Mögliche mit ihr machen könne, platzte ihm endgültig der Kragen. Vor aller Augen ließ er sie auflaufen: "Das ist cringe, sowas zu sagen. Sagt man nicht. Maximal unangenehm. Ich finde es abturn, sorry."

Im anschließenden Interview offenbarte die Reality-TV-Teilnehmerin, wie sehr sie sich von Marvin in diesem Moment vor den Kopf gestoßen fühlte. Statt sie unter vier Augen auf ihre Aussage anzusprechen, stellte er sie vor versammelter Mannschaft bloß. Trotz der noch so frischen Verletzung setzte Jennifer an, ihr Verhalten zu rechtfertigen: "Ich will dir doch ein gutes Gefühl geben und dir zeigen, dass ich nicht so verklemmt bin", erklärte sie unter Tränen ihre eigentlich guten Absichten. Doch Marvin zeigte sich unbeeindruckt. Er schob ein abgeklärtes "Alles gut" hinterher und wollte die Szene offenbar schnellstmöglich zu einem Ende bringen.

Obwohl sich das Paar im Haus oberflächlich wieder gefangen hat, bleibt die Frage, ob die Wogen tatsächlich geglättet sind oder ob die verletzten Gefühle nur aus taktischen Gründen weggedrückt werden. Immerhin galt das Duo bisher als eingeschworenes Team, das sich gegen den Druck von außen gut behaupten kann. Doch genau dieser Streit zeigt: Die Fassade bröckelt schneller, wenn intime Themen auf den Tisch kommen. Fans der Show sind jedenfalls gespannt und fragen sich, ob Marvin und Jennifer diese Reibung dauerhaft wegstecken – oder ob der Konflikt noch zum Flächenbrand wird.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Sommerhaus-Kandidaten 2025

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025