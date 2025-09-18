Es geht los: Lisa Akkayas Baby Xavi macht sich auf den Weg

Die Freude und Spannung bei Lisa Marie Akkaya (24) sind zum Greifen nah! Die Influencerin steht kurz davor, ihr zweites Baby auf die Welt zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Furkan Akkaya (24) erwartet sie ihren Sohn Xavi und somit ein Geschwisterchen für ihren Erstgeborenen Emilio. Auf Instagram lässt das Paar seine Fans an diesem Glücksmoment teilhaben: Während Lisa ein Selfie sowie den Screenshot einer Liste, auf der ihre Wehen dokumentiert sind, veröffentlicht, postet Furkan einen Schnappschuss aus der Klinik mit den Worten: "Es geht endlich los."

Die 24-Jährige hat in den letzten Monaten viel durchgemacht. Ihre Schwangerschaft war von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt, und immer wieder musste sie das Krankenhaus aufsuchen, um ihren Gesundheitszustand sowie den ihres Babys überprüfen zu lassen. Besonders zu schaffen machte ihr ein Thema: Lisas Geburtsvorgang setzte viel zu früh ein, was sie dazu zwang, besonders auf sich zu achten. Im Gespräch mit Promiflash erklärte sie vor wenigen Wochen: "Mir geht es schwankend – ich möchte unbedingt meinen Kämpfer Xavi im Arm halten, aber gleichzeitig habe ich totale Angst vor der Geburt."

Es dürfte nun nicht mehr lange dauern, bis ihr Baby das Licht der Welt erblickt und die kleine Familie um ein weiteres Mitglied wächst. Mit Sohn Xavi scheint die Familienplanung jedoch vorerst abgeschlossen zu sein – das deutete die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin vor einigen Tagen auf Instagram an. "Ich wollte immer eine Tochter haben, aber um ehrlich zu sein, sind wir jetzt erstmal mit der Kinderplanung durch", erklärte sie in einer Fragerunde. Ihre Entscheidung erklärte sie mit den Herausforderungen der aktuellen Schwangerschaft: "Ich möchte mich endlich wieder wohl in meiner Haut fühlen und muss gesundheitlich fit werden."

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020