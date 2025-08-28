Zahlreiche Krankenhausaufenthalte: Lisa Akkaya gibt Update

Lisa Marie Akkaya (24) ist in freudiger Erwartung: Die Influencerin ist bald Mama von zwei kleinen Jungs. Ihre Schwangerschaft wurde jedoch von vielen Höhen und auch Tiefen begleitet. Mehrfach musste die TV-Bekanntheit in ein Krankenhaus und den Gesundheitszustand von sich und ihrem Baby abklären lassen. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie es ihr aktuell geht. "Mir geht es schwankend – ich möchte unbedingt meinen Kämpfer Xavi im Arm halten, aber gleichzeitig habe ich totale Angst vor der Geburt", berichtet Lisa. Gesundheitlich gehe es ihr und dem Baby aber soweit gut. Dennoch sei sie häufiger in Krankenhäusern anzutreffen als zu Hause, was ihr allmählich zu schaffen mache.

Trotz der Strapazen der vergangenen Monate ist die Vorfreude der jungen Familie riesig. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Furkan Akkaya (24), Söhnchen Emilio und den felligen Vierbeinern fiebert sie der Geburt des kleinen Xavi entgegen. Im Gespräch mit Promiflash verrät Lisa weiter: "Es kann jederzeit bei uns losgehen und wir warten gespannt." Erst vor wenigen Tagen musste Lisa ins Krankenhaus und ließ anschließend einige Stunden nichts von sich hören. Ihre Fans vermuteten bereits, dass der Junge das Licht der Welt erblickt hat. Doch kurze Zeit später gab die 24-Jährige Entwarnung: Xavi ist immer noch in ihrem Bauch.

Mitte Mai überraschte Lisa ihre Community mit der Nachricht von der erneuten Schwangerschaft. Nur sieben Monate nach der Geburt von Emilio verkündete das Ehepaar voller Freude, dass es erneut ein Baby erwartet. "2025 segnet uns erneut und unsere kleine Familie wächst. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind und wir können es kaum abwarten, unseren zweiten Schatz kennenzulernen. Bald hat unser kleiner Emilio jemanden zum Spielen", schrieben Lisa und Furkan damals überglücklich auf Instagram zu einem Familienfoto, das für Begeisterung bei ihren Fans sorgte.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

