Lisa Marie Akkaya meldet sich erstmals nach Xavis Geburt

Lisa Marie Akkaya (24) freut sich über die Geburt ihres Sohnes Xavi. In einer emotionalen Instagram-Story teilte sie ihren Fans das erste Foto ihres Neugeborenen. Darauf ist der kleine Xavi zu sehen, wie er friedlich auf der Brust seiner Mutter schläft. "Wir haben es geschafft, Xavi", schreibt die Influencerin gerührt und bedankt sich bei ihren Followern für die zahlreichen Glückwünsche. Die frischgebackene Mama zeigte sich erleichtert und überglücklich, dass ihr Sohn gesund zur Welt gekommen ist.

Neben ihrer Freude über die Geburt ließ Lisa Marie auch durchblicken, wie belastend die letzten Monate für sie gewesen sein müssen. In ihrer Story sprach sie auch von den Ängsten, die sie und Furkan Akkaya (24), der Vater von Xavi, durchlebt hatten. Dennoch überwiegt die Dankbarkeit: "Nach all den Ängsten, die wir durchleben mussten, was Xavi betrifft, haben wir es nun endlich geschafft und er konnte heute kerngesund das Licht der Welt erblicken." Sie versprach ihren Followern zudem, sich nach einer kurzen Erholungsphase erneut zu melden. "Bin ziemlich k.o.", erklärt sie ehrlich.

In den vergangenen Monaten musste Lisa Marie einiges durchmachen. Für kurze Zeit bangten sie und ihr Mann sogar um das Leben von Xavi. Zudem wurde bei der Reality-TV-Bekanntheit eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Mit einer Behandlung können die Ärzte allerdings erst nach der Geburt beginnen.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya mit ihrem Sohn Xavi, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024