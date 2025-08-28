Krebsvorstufe: So steht es um Lisa Marie Akkayas Gesundheit

Lisa Marie Akkaya (24) macht aktuell wohl die schönste, aber auch die schwierigste Zeit ihres Lebens durch. Die Influencerin ist mit ihrem zweiten Sohn Xavi schwanger und darf den Jungen schon ganz bald in den Armen halten. Nicht nur die Schwangerschaft wurde bisher von Komplikationen begleitet, auch Lisas Gesundheit macht der jungen Mama zu schaffen. Anfang Juli berichtete sie im Netz, dass bei ihr eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. Eine Behandlung der Erkrankung ist allerdings erst nach der Geburt möglich. Gegenüber Promiflash verrät die TV-Bekanntheit, wie der aktuelle Stand der Dinge mit ihrer Krankheit ist: "Wir sind leider selber noch in Ungewissheit und das wird sich auch bis zur Geburt nicht ändern."

Sobald ihr Baby auf der Welt ist, wird sich Lisa wieder aktiv um ihre Gesundheit kümmern können und das auch in die Tat umsetzen. Sie erklärt weiter gegenüber Promiflash: "Ich werde direkt nach der Geburt mit den ganzen Untersuchungen und Therapien weitermachen." Dabei steht für die Influencerin vor allem ihre Familie im Vordergrund. Trotz dieser schwierigen Situation zeigt sich Lisa optimistisch: "Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, meinen Mann und meine Kinder so lange wie es geht zu nerven." Offenbar nimmt sie ihre Lage mit viel Mut und einer ordentlichen Portion Humor.

Bereits vor zwei Monaten hatte Lisa in einem Interview mit Promiflash offen über die düsteren Prognosen der Ärzte gesprochen. "Laut den Professoren und Ärzten in Dubai sieht es tatsächlich nicht gut aus. Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen", berichtete die Influencerin damals. Die Mediziner hätten der Familie erklärt, dass gerade durch die erneute Schwangerschaft das Risiko bestehe, dass sich alles zu schnell entwickeln könnte. "Uns sind leider die Hände gebunden, bis Xavi auf die Welt kommt", gab die werdende Mama zu.

Instagram / lisa.straube Influencerin Lisa Marie Akkaya, Mai 2025

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star