"Willkommen, Xavi": Lisa und Furkan Akkayas Sohn ist da

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) können ihr Glück kaum fassen: Die Reality-Bekanntheiten dürfen endlich ihren zweiten Sohn in den Armen halten! Das verkünden sie jetzt überglücklich auf Instagram. Furkan lächelt auf einem Foto mit Xavi freudestrahlend in die Kamera, während der kleine Junge in einer Decke eingepackt ist. Dazu schreibt der stolze Papa in seiner Story: "Willkommen, Xavi."

Bereits vor wenigen Stunden gaben Lisa und Furkan ihren Fans im Netz ein Update. Der zweifache Vater gab in seiner Story bekannt, dass er und Lisa ins Krankenhaus gefahren sind. "Es geht endlich los", schrieb er voller Vorfreude. Lisas letzte Story beinhaltete einen Screenshot von ihren Notizen, die verzeichneten, wann ihre Wehen kamen. Schon heute Morgen war also klar: Lisa und Furkan müssen nicht mehr lange auf ihren zweiten Sohn warten.

Im Interview mit Promiflash verriet Lisa bereits vor wenigen Wochen, worauf sie sich nach Xavis Geburt am meisten freue: die erste Begegnung von ihren Söhnen. "Emilio liebt Babys und streichelt jedes Baby, das er sieht. Der Gedanke, dass er das bald bei seinem Bruder macht, löst bei mir direkt Freudentränen aus", verriet die zweifache Mama damals im Gespräch. Die Vorfreude darauf, Emilio und Xavi gemeinsam aufwachsen zu sehen, war für sie etwas ganz Besonderes.

Anzeige Anzeige

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025