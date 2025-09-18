Er muss "Love Island VIP" als erster Kandidat verlassen

Marco Cerullo (36) ist der erste Kandidat, der die Villa von Love Island VIP verlassen muss. Nach der letzten Paarungszeremonie stand seine Teilnahme auf der Kippe, da er bei den Islanderinnen zu wenig Eindruck hinterlassen hatte. Bereits nach 24 Stunden mussten die Frauen ihre Entscheidung treffen, ob Marco eine Chance bekommt. Lisa-Marie Gaul verkündete das Ergebnis stellvertretend für die Gruppe: "Ich glaube, wir müssen alle ehrlich zu uns sein, und es wäre blöd, etwas zu machen, wofür unser Herz nicht schlägt." Damit war klar, dass der Reality-Star die Show beenden muss.

Marco nahm die Entscheidung gefasst und verabschiedete sich mit herzlichen Umarmungen von den anderen Teilnehmern. Doch er konnte seine Enttäuschung nicht ganz verbergen: "Ich bin schon enttäuscht. Es war keine Frau dabei, über die ich sage, die ist super Bombe. Ich wollte alle kennenlernen, aber wenn die Entwicklung nicht kommt, was soll ich machen?" Seine Bemühungen, in der kurzen Zeit eine feste Bindung aufzubauen, schienen nicht die gewünschte Wirkung zu erzielen, was letztlich zu seinem Aus führte.

Der TV-Star, der zuvor bereits in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen war, hatte sich von "Love Island VIP" wohl mehr erhofft. Doch Dating vor laufenden Kameras entwickelt sich nicht immer wie geplant. Marco, der in der Vergangenheit öffentlich über die Höhen und Tiefen seines Liebeslebens sprach, gab sich dennoch kämpferisch. Sein Ziel, irgendwann die Richtige zu finden, bleibt bestehen – auch wenn es diesmal nicht geklappt hat. Von seinen Mitstreitern wurde er mit Respekt und freundlichen Gesten verabschiedet, während die Suche nach der großen Liebe für die restlichen Kandidaten weitergeht.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im September 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, August 2025