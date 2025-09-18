Diese "Princess Charming"-Singles sind nach Folge neun raus

In der aktuellen Folge von Princess Charming wird es emotional: Gleich vier Kandidatinnen müssen die Show verlassen. Drei Kandidatinnen werden jedoch nicht von Vanessa Borck (28) aussortiert, sondern verabschieden sich freiwillig aus dem Datingformat. Bereits zu Beginn überrascht Vanessa aus Dresden mit einem freiwilligen Auszug. Sie erklärt, dass sie in diesem Format keine echte Verbindung aufbauen könne, und entschließt sich, den Heimweg anzutreten. Doch das ist nur der Anfang eines Abends, der die Social-Media-Bekanntheit sichtlich mitnimmt und sie einige Tränen kostet.

Später bei der Happy Hour stellt sich heraus, dass auch Donija ihre Zeit in der Villa beenden möchte. "Ich habe Angst, verletzt zu werden. Ich kann dich nicht teilen", gesteht sie der Princess. Nessi ist davon sichtlich berührt und sagt unter Tränen: "Du bist doch mein Anker." Doch damit nicht genug: Auch Jeni teilt Vanessa mit, dass sie keine romantischen Gefühle habe und sie lieber als Freundin behalten möchte. In der Entscheidungszeremonie nimmt die Influencerin dann einer weiteren Teilnehmerin die Kette ab: Fiona muss das Feld räumen. "Ich habe das Gefühl, dass ich etwas gefühlt habe, aber dass wir mit einer Lüge gestartet sind. Das mit der Situationship hat mir heute den Rest gegeben und es hat mich verletzt", erklärt die Mutter einer Tochter.

Zu Beginn der Folge erfuhren die Zuschauer endlich, was Fiona der Princess bei ihrer Übernachtung über Kim verraten hatte. Demnach wurde Kim von der Produktion als Ersatz-Princess gecastet, falls Nessi ausfallen sollte. Fiona und die Aachenerin hatten eine Absprache, dass Kim ihre gute Freundin dann bis zum Schluss als Unterstützerin in der Show behalten würde. Obendrein plauderte Kim aus, dass Fiona momentan eine Situationship mit ihrer Friseurin Laura habe. Laut der Kölnerin sei diese zwar beendet, doch Kim schien davon nicht überzeugt.

Anzeige Anzeige

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

RTL Nessi Borck, Vanessa, Seinep und Donija bei "Princess Charming"

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige