Ersatz-Princess und Situationship: So reagiert Nessi Borck

In der neunten Folge Princess Charming kamen einige überraschende Enthüllungen ans Licht. Während eines Dates gestand Fiona der Princess Vanessa Borck (28) alias Nessi, dass Kandidatin Kim ursprünglich als Ersatz-Princess eingeplant war und sie vor der Show gemeinsame Pläne schmiedeten. Doch damit nicht genug: Bei der Happy Hour offenbart Fiona auch, dass sie vor der Show in einer komplizierten "Situationship" mit einer gewissen Laura steckte. "Da waren früher Gefühle im Spiel, aber es war eine sehr toxische Sache, hatte aber ein Ablaufdatum", beichtet sie und fügt hinzu: "Das, was wir haben, bedeutet mir unglaublich viel und es ist mir total wichtig zu sagen, weil ich nicht will, dass dadurch alles kaputtgeht." Nessi reagiert sichtlich geschockt: "Das hat mich komplett aus den Socken gehauen."

Auch Kim sucht das klärende Gespräch mit der Princess und widerspricht dabei einigen von Fionas Aussagen. Sie behauptet, dass Teilnehmerin Shirine von einer dritten Person erfahren habe, dass Fiona während der Show geplant habe, nach ihrer Teilnahme zu Laura zurückzukehren. "Es ist nicht alles so, wie Fiona es dir erzählt hat", erklärt Kim. Die Vielzahl an Informationen überfordert Nessi merklich – weshalb sie einen Entschluss fasst: "Eine von euch muss langfristig gehen und ich muss wissen, wer. Du musst mir die Wahrheit sagen." Daraufhin unterstellt Kim Fiona, ihre eigentliche Intention sei es gewesen, Sendezeit zu bekommen. Gleichzeitig beteuert sie die Ernsthaftigkeit ihrer eigenen Absichten: "Ich habe definitiv immer gesagt, dass ich hier bin, um eine reale Beziehung zu finden."

Die Happy Hour endet schließlich mit einer klaren Entscheidung. Nessi möchte, dass Fiona die Show verlässt, und begründet ihre Wahl mit den fehlenden ehrlichen Grundlagen in ihrer Verbindung. "Es war alles sehr schön mit dir. Ich habe das Gefühl, dass ich auch was gefühlt habe, aber dass wir mit einer Lüge gestartet sind. Das mit der Situationship hat mir heute den Rest gegeben und es hat mich verletzt", erklärt die Princess. Wie sich die Beziehungen in der Sendung weiterentwickeln, bleibt abzuwarten – doch mit ihrer Entscheidung zeigt Nessi einmal mehr, dass sie in ihrer Suche nach der großen Liebe klare Grenzen setzt.

Princess Charming, RTL+ Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

RTL Nessi Borck und Fiona bei "Princess Charming" 2025

Princess Charming, RTL+ Kim und Fiona bei "Princess Charming", 2025