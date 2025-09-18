Christina stinksauer: Julia Römmelt hatte was mit Marco

Zwischen Christina Grass (37) und Julia Römmelt (31) herrscht gerade dicke Luft. Der Grund: Julia soll etwas mit Marcos (36) Ex-Partner Marco Cerullo gehabt haben. Auf Instagram zeigte sich Christina jetzt fassungslos. "Es gibt gewisse Dinge, die man in der Freundschaft einfach nicht macht", erklärt der Reality-TV-Star in ihrer Story. Besonders erschüttert sei sie von der Tatsache, dass ihre gute Freundin sie auch noch belogen habe. Julia habe behauptet, dass sie Marco auf Mallorca lediglich im Kreis einer größeren Gruppe treffen würde, obwohl zwischen den beiden schon längst mehr gelaufen sei. "Du hast mir dreist ins Gesicht gelogen und mir gesagt, dass ich mir nichts denken soll", schimpft Christina.

Auslöser der Eskalation war offenbar ein TikTok-Video, das Julia zuvor veröffentlicht hatte. Darin stellte das Model provokant die Frage, warum es gesellschaftlich als Tabu gilt, etwas mit dem Ex von Freundinnen oder Bekannten anzufangen. Für Christina, die nach ihrer Trennung von Marco stets betont hatte, weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihm zu haben, war das Video ein klarer Schlag ins Gesicht. Reality-Kolleginnen wie Ariel und Laura Maria Lettgen stellten sich öffentlich auf Christinas Seite. "Das macht die IMMER", schrieb Laura über Julia unter einen Beitrag zu dem Thema bei Instagram.

Marco und Christina waren fünf Jahre lang ein Paar und traten auch gemeinsam in TV-Shows auf, wie zuletzt bei Prominent getrennt. Trotz ihrer Trennung haben die beiden regelmäßig Kontakt und pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Umso verletzender scheint das jetzige Drama für Christina zu sein, denn sie und Julia galten als gute Freundinnen. Nicht nur die vermeintliche Affäre, sondern auch das Gefühl des Verrats sorgt bei Christina wohl für großes Entsetzen. Julia hat sich bisher nicht direkt zu den Vorwürfen geäußert. Ob sich die Wogen zwischen den beiden Frauen noch glätten, bleibt abzuwarten.

Collage: Instagram / juliaroemmelt, Instagram / christina_grass_ Collage: Julia Römmelt und Christina Grass

Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Oktober 2023

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025