Sophia Thomalla äußert sich zu Zverevs mentaler Verfassung

Sophia Thomalla (35) hat sich aktuell gegenüber RTL zu den mentalen Herausforderungen ihres Partners Alexander Zverev (28) geäußert. Der Tennisstar hatte im Sommer nach seinem überraschenden Aus in Wimbledon offen über seine innere Gefühlslage gesprochen. Er berichtete von einem "Gefühl der Leere" und offenbarte, dass er professionelle Hilfe in Anspruch nehme, um mit den Belastungen besser umgehen zu können. Sophia erklärte in ihrem Interview, dass sie selbst mit so einem Thema anders umgehen würde: "Ich würde das privat nie ansprechen, wenn ich sie hätte, weil ich gar nicht möchte, dass die anderen Leute darüber diskutieren und darüber sprechen."

Die Schauspielerin zeigt jedoch Verständnis für Alexanders Umgang mit der Situation, auch wenn sie schildert, dass die öffentliche Auseinandersetzung mit solchen Themen nicht ihrem eigenen Temperament entspricht: "Das würde mich schon wieder wahnsinnig nerven!" Dennoch beeindruckt sie die Emotionalität und der Mut ihres Freundes, die Dinge so offensiv anzugehen: "Sascha ist einer, der ist in einem guten Sinne emotional. Ich finde das gut, wie er mit seinen Sachen umgeht." Diese Unterschiedlichkeit in ihrer Sichtweise scheint die Beziehung zwischen den beiden nicht zu beeinträchtigen, im Gegenteil – sie unterstützen sich gegenseitig.

Alexander, der vor Kurzem noch bei den US Open im Rampenlicht stand und von Sophia tatkräftig angefeuert wurde, sieht sich nicht nur sportlich, sondern auch persönlich schweren Herausforderungen gegenüber. Das Paar, das seit einiger Zeit zusammen ist, zeigt sich trotz aller Unterschiede als starkes Team. Sophia, die eine Karriere zwischen Schauspiel, Modeln und Moderation meistert, überzeugt mit ihrer selbstbewussten und starken Persönlichkeit. Alexander, der in der Vergangenheit immer wieder in schwierigen Momenten Stärke und Ehrgeiz bewies, hat in der Spielerfrau eine treue Unterstützerin an seiner Seite.

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2023

Getty Images Alexander Zverev, Tennisprofi