Fake-Liebe mit Rafi? Sam Dylan macht Hatern eine Ansage

Die Beziehung von Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35) war eine einzige Achterbahnfahrt. Die beiden gingen durch Höhen und Tiefen, aber bis heute sind sie ein Paar und unzertrennlich. Trotzdem gibt es immer wieder Spekulationen, die Liebe der Realitystars sei nicht echt. Davon hat Sam jetzt genug. In seiner Instagram-Story macht er seinem Ärger über die Gerüchte Luft. "Ich bin immer noch so schockiert darüber, wie dumm einige Menschen sind, die immer noch denken, Rafi und ich sind ein Fake-Paar. Da denke ich immer so: 'Hä?' Also wir sind seit 2019 mit Unterbrechungen ein Paar", stellt er klar. Die ständigen Behauptungen haben für ihn keinerlei Sinn: "Wir schlafen in einem Bett. Und ich wüsste auch gar nicht, was das für einen Sinn machen würde, jetzt noch so eine Beziehung zu faken, weil wir unsere Partnerschaft gar nicht so verkaufen wie viele andere."

Für Sam seien er und Rafi eines der wenigen Paare in der Reality-Branche, das auch nach so langer Zeit noch zusammen sei. Dass sie ihre Liebe nicht permanent in Storys zelebrieren, hänge damit zusammen, dass ihnen die Privatsphäre sehr wichtig sei. "Wir genießen unsere Privatsphäre gerade sehr", betont der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer. Zwar sei nicht immer alles harmonisch, denn Rafi habe eine kurze Zündschnur – aber offenbar ändert das nichts an der Verbundenheit zwischen den beiden. Während Sam seinem Unverständnis im Netz freien Lauf lässt, hielt der Rettungssanitäter sich bisher aber zu dem Thema Fake-Beziehung zurück.

Tatsächlich war wohl kaum eine Reality-Liebe so turbulent wie die von Sam und Rafi. Das Paar überstand mehrere Trennungen und vor allem "Das Sommerhaus der Stars". In der Show gerieten sie heftig aneinander und konnten dennoch den Sieg erringen. Die Herausforderung der Sendung scheint sie sogar zusammengeschweißt zu haben. Laut Sam gibt es auch einen Grund, warum er und Rafi trotz allem so fest zusammenhalten. "Unser Liebesgeheimnis ist, dass wir einfach alles so hinnehmen, wie es kommt", erklärte der TV-Star Promiflash auf der Bertelsmann-Party. Andere Pärchen können sich davon noch eine Scheibe abschneiden, so Sam.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im April 2025

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

RTL Deutschland Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten