So reagiert Samira Yavuz auf Kuss zwischen Ex Serkan & Emma

In der vergangenen Folge The Power sorgte insbesondere eine Szene für Aufsehen: Es kam in einem toten Winkel zu einem skandalösen Kuss zwischen Serkan Yavuz (32) und Emma Fernlund (24). Samira (31), die Noch-Ehefrau des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten, wusste bereits davon – offenbar entgegen aller Erwartungen, wie sie in ihrem Podcast "Main Character Mode" erklärt. "Ich habe nicht im Urlaub davon erfahren. Ich weiß, davon gehen viele aus. Viele dachten, jetzt kommen die Trailerbilder raus und die Arme sitzt mit dem im Urlaub. So war es aber nicht", stellt die Influencerin klar.

Der Kuss zwischen Serkan und Emma fand nur wenige Wochen nach seiner Trennung von Samira statt. Doch da sie bereits nach den Dreharbeiten davon erfahren hatte, ließ sie sich von der TV-Ausstrahlung nicht aus der Bahn werfen und genoss ihren gemeinsamen Ägypten-Urlaub in vollen Zügen. "Im Urlaub ging es mir noch am allerbesten, weil ich wusste, was Sache ist und es ausblenden konnte", erläutert die Bachelor in Paradise-Bekanntheit. Serkan kümmerte sich liebevoll um ihre beiden Töchter, was zu einer entspannten Atmosphäre beitrug. Dennoch war ihm die Anspannung anzumerken, da er wusste, dass der Kuss bald ausgestrahlt werden würde.

In der Show tat Serkan zunächst so, als wäre zwischen ihm und Emma nichts passiert. In der vergangenen Folge seines Podcasts "unReal" sprach er jedoch offen über den Vorfall – und stellte klar, dass sie sich zwar geküsst hatten, aber alles nicht so war, wie es dargestellt wurde. Er sei während der Dreharbeiten emotional überfordert und oft stark alkoholisiert gewesen, da seine Ehe mit Samira erst vier Wochen zuvor zu Ende gegangen war. Der Kuss war ein einmaliger Vorfall, der nur durch den Alkohol zustande kam – es war lediglich ein kurzer Augenblick von "vielleicht drei Sekunden", ohne dass echte Gefühle im Spiel waren.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im September 2025