Niedlich: Julia Fox nimmt Sohn Valentino (4) zu Premiere mit

Julia Fox (35) beeindruckte am Mittwochabend bei der Premiere des Films "Him" im TCL Chinese Theatre in Hollywood. Die Schauspielerin erschien in einem auffälligen gepunkteten Korsettkleid, kombiniert mit einem spektakulären Federhut. Mit dabei war ihr vierjähriger Sohn Valentino, der mit einem sportlichen Adidas-T-Shirt und einem Football das Thema des Films aufgriff. Die Premiere markierte einen besonderen Moment für Julia, denn sie spielt in dem übernatürlichen Horrorfilm die Ehefrau des Hauptcharakters, verkörpert von Marlon Wayans (53). Der Film, der am 19. September erscheinen soll, dreht sich um einen jungen Footballspieler, der von einem gefährlichen Fan attackiert wird.

Doch nicht nur die Premiere sorgte jüngst für Aufregung im Leben der Schauspielerin. Kurz zuvor hatte Julia auf TikTok Details über eine schwierige Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann Peter Artemiev öffentlich gemacht. Dabei ging es um die Taufe ihres Sohnes Valentino, von der sie erst im Nachhinein erfahren haben soll. Laut Julia wurde die Zeremonie ohne ihre Kenntnis oder Anwesenheit abgehalten, was sie zutiefst verletzt habe. Diese Erfahrung erinnerte sie stark an die Dynamik ihrer früheren Beziehung, in der sie sich nach eigenen Angaben oft emotional manipuliert und nicht respektiert fühlte.

Zuletzt sprach Julia in einem Interview mit dem Magazin Allure bereits ungewohnt offen über ihr Privatleben – insbesondere Erfahrungen mit Schönheitsoperationen. Sie berichtete, dass sie in jungen Jahren zahlreiche Eingriffe wie Botox, Filler, eine Nasenkorrektur und Liposuktionen machen ließ – alles nur, um für Männer attraktiver zu wirken. "Ich war so darauf fixiert, für Männer attraktiv zu sein, dass ich dachte, es sei lebenswichtig", sagte Julia. Heute sehe sie das anders und finde natürliche Schönheit viel wichtiger. Rückblickend erklärte sie: "Wenn ich heute eine Frau sehe, von der ich weiß, dass sie noch nie etwas machen lassen hat, dann wünsche ich mir, ich könnte zurückgehen und wieder diese Frau sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox und ihr Sohn Valentino, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox und Peter Artemiev, Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Julia Fox im Januar 2025 in New York City