Julia Fox musste ihrem Ex fast 60.000 Euro zurückzahlen

Julia Fox (35) hat ein teures Geheimnis gelüftet: In einem Interview mit dem Sunday Times Style Magazine verriet die Schauspielerin, dass sie in einer einzigen Nacht knapp 60.000 Euro mit der Kreditkarte ihres damaligen Freundes verprasst hat. Wie im Rausch deckte sie sich mit Hunderten Designerteilen von Luxusmarken wie Chanel, YSL, McQueen und Versace ein – doch die Freude an ihrer neuen Garderobe währte nicht lange. Kurz nachdem die Beziehung in die Brüche gegangen war, musste Julia die kostspieligen Errungenschaften wieder verkaufen, um ihrem Ex das Geld zurückzuzahlen. Um wen es sich bei diesem Ex-Partner genau handelt, bleibt allerdings ihr Geheimnis.

In dem Interview erinnerte sich Julia auch an ihre spontane Hochzeit mit dem Piloten Peter Artemiev in Las Vegas im Jahr 2018. Nach nur zwei Jahren trennten sich die Wege der beiden, nachdem sie 2021 den gemeinsamen Sohn Valentino bekommen hatten. Anfang 2022 ging Julia eine Liaison mit Skandal-Rapper Kanye West (48) ein. In ihrer 2023 erschienenen Biografie "Down the Drain" schildert Julia, wie schwer diese Zeit für sie war, da sie in dieser Phase stark von ihrem Partner und anderen Menschen in ihrem Umfeld beeinflusst wurde, was ihr Erscheinungsbild anging.

Julia, die 1990 in Mailand geboren wurde, begann ihre Karriere als Model, Designerin und Künstlerin, bevor sie 2019 ihr Spielfilmdebüt an der Seite von Leinwandlegende Adam Sandler (59) in "Der schwarze Diamant" gab. Nach diesem Kassenschlager folgten kleinere Rollen in Independent-Produktionen wie "Camgirl – Wahnsinnige Begierde", in denen sie ihre Vielfältigkeit unter Beweis stellen konnte. Ihre kurze Beziehung mit Kanye sorgte damals international für mediale Aufmerksamkeit, die sie auch im Nachgang für ihre Karriere klug zu nutzen wusste.

Julia Fox bei der Vanity Fair Oscar Party, 2025

Julia Fox, Schauspielerin

Julia Fox im Januar 2025 in New York City