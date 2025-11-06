Trotz fehlendem Partner: Julia Fox will ein zweites Kind

Julia Fox (35) hat in der neuen Folge der Hulu-Serie The Kardashians ganz offen über ihren Kinderwunsch gesprochen – auch ohne festen Partner in Sicht. Beim Shooting für die Vitaminmarke Lemme von Kourtney Kardashian (46) trafen sich die beiden in Los Angeles am Set und plauderten hinter den Kulissen über Familie und Zukunft. "Ich möchte so gerne noch ein Baby haben. Aber: Mit wem denn?", offenbarte Julia. Kourtney, die selbst Erfahrung mit Co-Parenting hat, riet der Mutter eines vierjährigen Sohnes zur Geduld: "Warte auf die richtige Situation. Viele Leute machen es so und es funktioniert."

Julia, die Sohn Valentino mit ihrem Ex-Mann Peter Artemiev teilt, sprach außerdem ihre Bewunderung für Kourtneys Erziehungsmethoden aus. "Die Kinder scheinen so glücklich und sind total vernarrt in euch", stellte die Schauspielerin fest. Abseits des TV-Gesprächs zeigt Julia ihren Sohn immer wieder an ihrer Seite: Im September erschien sie mit Valentino bei der Premiere ihres Horrorfilms "Him" in Los Angeles, wo der Vierjährige mit Football in der Hand fotogen neben seiner Mutter posierte.

Julia hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr der Zusammenhang zwischen Karriere und Familie ist. Sie äußerte 2022 in einem Interview mit Variety, dass sie stolz darauf sei, dass Valentino als sogenanntes "Nepo-Baby" in die Branche hineinwächst. Dabei verfolgt die Schauspielerin die Philosophie, ihrem Sohn den Zugang zu ihrer Welt zu erleichtern, anstatt ihn davon fernzuhalten. Julia, die neben der Schauspielerei auch als Designerin und Unternehmerin tätig ist, scheint in ihrer Elternrolle aufzugehen und dabei stets den Fokus auf eine glückliche und erfüllte Kindheit ihres Sohnes zu legen.

Getty Images Julia Fox auf dem Revolve Festival, 2025

Getty Images Julia Fox und ihr Sohn Valentino, September 2025

Getty Images Model Julia Fox, Februar 2025