Julia Fox packt aus: Kanye West kontrollierte ihre Garderobe

Schauspielerin Julia Fox (35) hat in einem Interview mit Sunday Times Style über die unangenehmen Erfahrungen gesprochen, die sie während ihrer Beziehung mit Rapper Kanye West (48) machte. Besonders auf der Pressetour zu ihrem Film "Der schwarze Diamant" im Jahr 2019 fiel die damals 29-Jährige mit Looks auf, die heute den Skandalauftritten von Kanyes aktueller Partnerin Bianca Censori (30) in kaum etwas nachstehen. Julia erklärte im Interview, dass sie sich in derart freizügigen Outfits heute nicht mehr aus dem Haus trauen würde und sogar damals schon Bedenken hatte, den modischen Wünschen ihres Partners und der Stylisten Folge zu leisten. "Ich fühlte mich so unwohl, dass ich oft deshalb weinte", verriet die 35-Jährige.

In ihrer Autobiografie "Down the Drain" (dt.: Den Bach runter) beschreibt Julia ihren Ex Kanye, den sie im Buch nur "den Künstler" nennt, als Mann, der eine wahre Obsession für die Kleidung von Frauen hegt. Sein starker Einfluss machte sich nicht erst während ihrer Partnerschaft bemerkbar, sondern begann direkt nach ihrem Kennenlernen, als der Musiker ihr verschiedene Stylistinnen an die Seite stellte. Bald wurden Entscheidungen über ihr Aussehen komplett ohne ihre Einbindung getroffen, und Freundschaften zerbrachen. Besonders surreal empfand Julia Kanyes Verhalten bei öffentlichen Auftritten: "Er positionierte mich wie eine Art Schaufensterpuppe, immer für die Kameras", schilderte sie. Auch privat fühlte sie sich unter Druck, als Kanye spontane Fotoshootings organisierte oder ihr gar kosmetische Eingriffe vorschlug.

Nach nur zwei Monaten beendete Julia die Beziehung – unter anderem, weil sie das Gefühl hatte, mehr eine Inszenierung als eine echte Verbindung zu erleben. Auch ihre Weigerung, eine von Kanye geforderte Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben, führte zu Spannungen und einem abrupten Karriereeinbruch, da ein lukrativer Deal, den Kanye für sie arrangiert hatte, von ihrer Rolle als seine Freundin abhing. "Das war der Moment, in dem ich erkannte, dass ich für meine eigene Wahrheit einstehen muss", sagte sie. Heute blickt die Schauspielerin kritisch auf diese Zeit zurück, sieht sie aber auch als wichtige Lebenslektion.

ActionPress Julia Fox und Kanye West im Januar 2022 in Los Angeles

Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

Getty Images Model Julia Fox, April 2025