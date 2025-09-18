Platinblond für ihren neuen Film: J.Lo hatte große Bedenken

Jennifer Lopez (56) hatte zunächst Vorbehalte, ihre neue Rolle in der Verfilmung des Musicals "Kuss der Spinnenfrau" als Platinblonde zu verkörpern. Bei einer Vorführung des Films am 13. September in Beverly Hills verriet die Schauspielerin, dass Regisseur Bill Condon (69) sie überzeugen musste, den Look auszuprobieren. "Ich sagte: 'Puerto-Ricanerinnen machen eigentlich kein Platinblond'", scherzte Jennifer vor ihrem Publikum laut People. Doch nachdem sie die passende Perücke gefunden hatten, ließ sie sich überzeugen und fügte hinzu: "Ich dachte mir, na gut, dann machen wir es eben." Besonders wichtig sei es gewesen, den richtigen Farbton für ihre Haut zu finden.

Am Tag darauf veröffentlichte Jennifer auf Instagram einige Behind-the-Scenes-Fotos, die sie in der auffälligen blonden Perücke zeigen. In einem der Bilder trägt sie ein flauschiges Kleidungsstück und einen rosafarbenen Haarreif, während ein weiteres Foto sie bei einer Filmszene in einer Badewanne zeigt. In der Bildunterschrift schrieb sie, es habe sich wie eine Zeitreise in die goldene Ära Hollywoods angefühlt, mit all dem "Glanz, Glamour und viel Tanz". Visagist Scott Barnes, der maßgeblich an der Verwandlung beteiligt war, lobte das Ergebnis in den Kommentaren und sprach von einer "vollständigen Transformation". Einige Fans verglichen den Look sogar mit dem Stil von Gwen Stefani (55).

In der vergangenen Woche stand bereits der besondere künstlerische Anspruch der Produktion im Fokus. Bei "Kuss der Spinnenfrau" verschmelzen gleich zwei Welten miteinander: das düstere Gefängnisdrama trifft auf den schillernden Glanz eines klassischen Hollywood-Musicals. Jennifer ist nicht nur als geheimnisvolle Spinnenfrau zu sehen, sondern schlüpft auch in die Rolle der glamourösen Filmdiva Ingrid Luna. Regisseur Bill betonte im Gespräch mit Entertainment Weekly: "Die Tatsache, dass sie eine zeitgenössische Diva in einer Welt ist, in der es nicht viele gibt – genau das brauchte diese Version."

