Jennifer Lopez übernimmt Rolle in "Kuss der Spinnenfrau"

Jennifer Lopez (56) kehrt auf die Kinoleinwand zurück – dieses Mal in einer neuen Rolle als mysteriöse Spinnenfrau. Unter der Regie von Bill Condon (69) erstrahlt "Kuss der Spinnenfrau", basierend auf dem gleichnamigen Musical von 1993, in neuem Glanz. Jennifer übernimmt dabei gleich mehrere Rollen – darunter die verführerische Spinnenfrau und die glamouröse Filmdiva Ingrid Luna – und steht gemeinsam mit Tonatiuh und Diego Luna (45) vor der Kamera. Der Film, der am 10. Oktober in die Kinos kommt, vereint zwei Welten: ein düsteres Gefängnisdrama und die schillernde Atmosphäre eines klassischen Hollywood-Musicals.

Der Film erzählt die Geschichte zweier politischer Gefangener im Argentinien der 1970er-Jahre. Jennifers Figur steht dabei im Mittelpunkt der Fantasien des Häftlings Molina, der sich in seiner Gefangenschaft in eine Filmwelt flüchtet, um die harte Realität zu vergessen. Regisseur Bill Condon, der bereits für sein Drehbuch zu "Chicago" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, bringt nicht nur die Songs des Originals zurück, sondern ergänzt die Produktion um eine zusätzliche filmische Ebene. Über Jennifer Lopez sagte Condon laut Entertainment Weekly, ihre "überlebensgroße Persönlichkeit" sei genau das gewesen, was die Rolle gebraucht habe. Besonders beeindruckte sie zudem durch ihre Stimme und ihre Präsenz, die den Glamour klassischer Hollywood-Musicals perfekt aufleben lassen. "Die Tatsache, dass sie eine zeitgenössische Diva in einer Welt ist, in der es nicht viele gibt – genau das brauchte diese Version", betonte er dabei.

Für Jennifer markiert die Rolle in "Kuss der Spinnenfrau" einen weiteren spannenden Meilenstein ihrer Karriere. Obwohl sie längst als Sängerin und Schauspielerin weltweit bekannt ist, nahm sie die Herausforderung eines klassischen Musicals an. Regisseur Condon lobte ihre Arbeitsmoral und widersprach damit dem manchmal kritischen Bild, das die Medien von ihr zeichnen. Auch ihre Kollegen Tonatiuh und Diego zeigten sich beeindruckt – besonders Tonatiuh musste sich als Musical-Neuling an Jennifers tänzerischem Talent messen. Für Fans von Jennifer Lopez und Liebhaber alter Hollywood-Musicals ist "Kuss der Spinnenfrau" ein Film, den man nicht verpassen sollte.

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Instagram / iamtonatiuh Tonatiuh und Jennifer Lopez auf dem Sundance Film Festival, 2025

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025