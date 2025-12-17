So festlich schmückt Jennifer Lopez ihre Luxusvilla

Jennifer Lopez (56) hat ihre Follower mit einem festlichen Instagram-Clip überrascht – und dabei ganz nebenbei den Blick in ihr Mega-Wohnzimmer freigegeben. In dem Beitrag steht die Sängerin vor einem üppig geschmückten Kamin und befüllt einen weinroten Weihnachtsstrumpf mit Produkten ihrer Beauty-Linie. Zu sehen sind außerdem helle Fußböden, weiße Stuckelemente, elegante Möbelstücke und hochwertige Antiquitäten. Und nicht zu vergessen: die goldene Schleife und das glitzernde Reisig über dem Kaminfeuer. Doch die kurze Videosequenz gibt weitaus mehr als die Details zu Jennifers Einrichtungsgeschmack preis. Der Post zeigt jenes Luxusdomizil in Bel-Air, das die Sängerin einst mit Ex-Ehemann Ben Affleck (53) teilte und das aktuell zum Verkauf steht.

Um Jennifer herum glänzen ein goldener Deko-Bogen mit Blättern und Eicheln über dem Kamin, ein Holztisch, grüne Stühle, eine goldene Lampe und verschiedenste Antiquitäten. Das Anwesen, das Jennifer und Ben laut OE24 im Jahr 2023 für rund 61 Millionen Dollar gekauft hatten, ist seit über einem Jahr auf dem Markt. Zuletzt wurde der Preis noch einmal deutlich gesenkt, von ursprünglich 68 Millionen auf aktuell 52 Millionen Dollar, denn offenbar ließ sich kein geeigneter Käufer finden. Der Grund für die zähe Suche: womöglich die massiven Unterhaltskosten. Die Villa bietet zwar zwölf Schlafzimmer, 24 Badezimmer, eine separate Garage und einen imposanten Infinity-Pool, doch allein der Pool verschlingt Berichten zufolge rund 150.000 Dollar pro Jahr. Hinzu kommen extrem hohe Versicherungsprämien von etwa einer halben Million Dollar jährlich, die durch die Waldbrandlage in Südkalifornien zusätzlich gestiegen sind.

Für Fans sind die Einblicke nichts völlig Neues: Jennifer hat das Anwesen in der Vergangenheit immer wieder in Clips gezeigt – mal in der großzügigen Küche, mal im Wohnzimmer oder auf der Terrasse mit dem Blick auf den spektakulären Pool. Das Bel-Air-Haus war einst Kulisse der viel beachteten Bennifer-Ära mit Ben, nun dient es als glamouröser Hintergrund für festliche Dekoideen. Persönliche Details verrät Jennifer im Clip nicht – der Fokus liegt klar auf Stimmung, Einrichtung und dem funkelnden Holiday-Glow.

Imago Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez im festlich geschmückten Bennifer-Anwesen in Bel-Air.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025