So viele Körbe bekam Micaela Schäfer bisher von den Männern

Micaela Schäfer (41) hegt neue Pläne: Die bekannte Reality-TV-Darstellerin möchte ihr Liebesleben ins Fernsehen bringen und an Formaten wie Love Island VIP teilnehmen. Dies verriet sie im Gespräch mit Promiflash. Seit anderthalb Jahren ist das Erotikmodel Single und sieht in solchen Shows eine spannende Möglichkeit, nicht nur ihr Herz zu verlieren, sondern sich auch im Wettbewerb mit anderen Frauen zu messen. "Ich finde es toll, um irgendeinen Typen zu buhlen. Das spornt mich schon an", erklärte Micaela offen.

Die Berlinerin ist überzeugt davon, dass sie beinahe jeden Mann erobern kann. Ihrer Aussage nach habe sie in ihrem Leben bisher lediglich zwei Körbe erhalten, was sie als Ausnahme betrachtet: "Ich bin ja der Meinung, dass ich eigentlich jeden Typen bekomme, den ich will." Genau dieser Glaube an ihre Verführungskünste scheint sie anzutreiben, den Wettstreit bei Datingformaten wie "Love Island VIP" mit anderen Kandidatinnen anzutreten. Ob die Zuschauer sie bald in derartigen Shows erleben, bleibt abzuwarten.

Micaela ist seit Jahren als Model und Reality-Star bekannt und für ihre selbstbewusste Art berühmt. Sie scheut sich nicht, offen über ihre privaten Vorlieben und Eigenheiten zu sprechen, was bei ihren Fans stets gut ankommt. In der Vergangenheit polarisierte sie bereits mit Auftritten in verschiedenen TV-Formaten und ließ auch dort keine Gelegenheit aus, ihre Lebensfreude und ihren offenen Umgang mit Liebe und Beziehungen zu zeigen. Nun plant sie, auf der Suche nach der großen Liebe, neue Wege zu gehen – und das vor den Augen der Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer, Juni 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer im September 2024

Anzeige