Alexander Zverev resümiert: "Mein Jahr war schrecklich"

Alexander Zverev (28) hadert mit sich selbst. Der Tennisstar, derzeit die Nummer drei hinter Carlos Alcaraz (22) und Jannik Sinner (24), musste beim "Masters in Shanghai" erneut eine bittere Niederlage einstecken und schied in der dritten Runde aus - das berichtet das Magazin OK!. In einer schonungslosen Selbstanalyse erklärte Alexander: "Ich habe einfach kein Selbstvertrauen, keinen Glauben in meine Schläge." In diesem Jahr sei er, so der Sportler weiter, mit seiner Leistung durchweg unzufrieden, was er mit den Worten, er "spiele einfach nur schreckliches Tennis" deutlich machte.

Doch nicht nur seine Form auf dem Platz setzt ihm zu. Gesundheitliche Probleme, wie langanhaltende Rückenschmerzen, begleiten ihn bereits seit Monaten und erschweren jedes Match. Nach seinem Ausscheiden in Shanghai gesellte sich auch noch ein schmerzender Zeh zu seinen Beschwerden, was ihn weiter frustriert. Seiner eigenen Einschätzung nach hat er zuletzt bei den Australian Open schmerzfrei gespielt. Abseits des körperlichen Leidens gibt der Tennisspieler zudem Einblicke in seine mentale Verfassung und spricht offen über Gefühle der Einsamkeit und Antriebslosigkeit: "Es fehlt mir einfach die Freude an allem, was ich tue", erklärte er mit bedrückender Ehrlichkeit.

Trotz dieses schwierigen Jahres steht Alexander nicht gänzlich allein da. Er erhält Unterstützung aus seinem persönlichen Umfeld, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Seine Partnerin Sophia Thomalla (36) machte in der Vergangenheit klar, dass sie seine mentale Verfassung ernst nimmt, aber eher privat behandeln würde. Sie selbst propagiert Diskretion in solchen Fragen, was zeigt, dass jeder in ihrem Umfeld eigene Wege hat, mit emotionalen Herausforderungen umzugehen. Alexander und Sophia, deren Beziehung oft im öffentlichen Fokus steht, scheinen trotz allem füreinander da zu sein und geben dem Spitzensportler vielleicht den Rückhalt, den er in diesen schwierigen Zeiten braucht.

Getty Images Alexander Zverev nach seinem Wimbledon-Aus, Juli 2025

Getty Images Alexander Zverev im Januar 2025

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024