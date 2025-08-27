Sophia Thomalla unterstützt Alexander Zverev bei den US Open

Alexander Zverev (28) hat bei den diesjährigen US Open in New York einen erfolgreichen Start hingelegt. Im gestrigen Eröffnungsspiel setzte sich der Tennisprofi gegen den Chilenen Alejandro Tabilo durch und erreichte somit die zweite Runde. Unterstützt wurde er dabei von seiner Freundin Sophia Thomalla (35), die auf der Tribüne mitfieberte. In sportlichem Schwarz – bestehend aus Shorts, Hoodie und Cap – verfolgte sie das Match aufmerksam und jubelte am Ende über Zverevs Sieg. Das nächste Spiel steht für den 28-Jährigen am Donnerstag an.

Bereits vor dem Turnierbeginn zeigten sich Alexander und Sophia entspannt und glücklich bei einer Veranstaltung in einem Restaurant in New York. Ein Bild des Abends teilte der Tennisstar auf Instagram, wo das Paar gemeinsam in die Kamera lächelt. Optisch griffen sie dabei die Themen Tennis und Sport auf: Er in einem lässigen, dunkelblauen Zweiteiler, sie im grauen Faltenrock. Momentan widmet sich Sophia zudem ihrer Arbeit als Moderatorin der Show Are You The One? Reality Stars in Love, weshalb sie im Frühjahr beispielsweise die French Open versäumte. Dass sie, wann immer es geht, vor Ort ist, um ihrem Partner beizustehen, zeigte sich jedoch bei den US Open erneut.

Dass Zverev das Eröffnungsspiel gewinnen konnte, ist für den Tennisstar ein großer Erfolg. Denn in letzter Zeit hatte er mit mehreren Rückschlägen zu kämpfen. So kam es unter anderem zu einem überraschenden Ende der Zusammenarbeit mit Toni Nadal. Der prominente Coach und Onkel von Rafael Nadal (39) hatte Alexander in der berühmten Akademie auf Mallorca trainiert, doch schon im Juli wurde bekannt, dass Toni nicht dauerhaft als Trainer zur Verfügung steht. "Mir fehlt im Moment einfach die Zeit für eine feste Trainerrolle", wurde der Spanier laut Bild zitiert. Statt einer neuen Kooperation setzte Alexander wieder auf das bewährte Training mit seinem Vater.

Imago Sophia Thomalla beim US Open im August 2025

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im März 2024

Getty Images Alexander Zverev, Tennisprofi