Stalker verurteilt: Anna Friel fühlte sich jahrelang bedroht

Schauspielerin Anna Friel (49) wurde über Jahre von einem Stalker bedrängt. Der 71-jährige Phil Appleton hatte der "Pushing Daisies"-Darstellerin zwischen 2022 und Ende 2024 zahlreiche Nachrichten geschickt, in denen er behauptete, sie zu lieben und sie heiraten zu wollen. Darüber hinaus tauchte er mehrfach an ihrem Wohnhaus in Windsor auf, wo er in die Kameras blickte, Küsse andeutete und "Ich liebe dich" murmelte. Besonders verstörend waren die "Geschenke", die er hinterließ: leere Zigarettenschachteln und ein Holzring. Nun wurde er laut den Berichten von The Standard von einem Gericht zu 15 Jahren Kontaktverbot und einer zweijährigen gemeinnützigen Arbeit verurteilt.

Appleton begann 2022 regelmäßig Kontakt zu der Schauspielerin zu suchen, nachdem die beiden sich zufällig bei einem Spaziergang getroffen hatten. Zunächst hatten sie eine E-Mail-Bekanntschaft, doch bald wurden die Botschaften aufdringlich. Im Dezember 2024 eskalierte die Situation, als Appleton unangemeldet bei ihrem Haus erschien, wo er von der Britin und ihrer Tochter entdeckt wurde. Trotz des Ignorierens seiner Nachrichten blieb Appleton hartnäckig. Vor Gericht entschuldigte er sich und führte seine Taten auf mentale Probleme zurück, dennoch wurde er schuldig gesprochen und unterliegt nun strengen Auflagen.

Für Anna, die zusammen mit ihrer Tochter in ihrem langjährigen Zuhause lebt, war die Situation eine enorme Belastung. In ihrem Statement beschrieb die Darstellerin, wie solche Vorfälle ihre Privatsphäre und ihr Sicherheitsgefühl zerstörten. Sie sprach von dem anhaltenden Gefühl, ständig über die Schulter schauen zu müssen. Bekannt wurde Anna mit ihrer Rolle in der Serie "Brookside" und feierte mit "Marcella" sowie "Pushing Daisies" internationale Erfolge.

Getty Images Anna Friel, September 2025

Getty Images Anna Friel

Getty Images Anna Friel, TV-Star

