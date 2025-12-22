Nach Abbruch: Bäuerin Insa und Christoph führen Gespräch

Beim großen Wiedersehen von Bauer sucht Frau kommt es zum klärenden Gespräch zwischen Bäuerin Insa und ihrem ehemaligen Hofherrn Christoph. Wochen nachdem die gemeinsame Hofwoche auf ihrem Pferdehof vorzeitig gescheitert war, sitzen die beiden nun im Studio zusammen, Seite an Seite mit den anderen Teilnehmenden der Staffel. Schon beim ersten Aufeinandertreffen wird deutlich, wie viel Distanz zwischen ihnen liegt: Statt einer innigen Begrüßung reichen sich Insa und Christoph nur formell die Hand, eine Umarmung bleibt aus. Dennoch stellen sie sich der Situation und stimmen einem Einzelgespräch zu, um die kurze, aber intensive gemeinsame Zeit noch einmal aufzuarbeiten.

Vor den anderen Teilnehmern beschreibt Insa zunächst, wie unterschiedlich sie sich und Christoph wahrnimmt. "Unterschiedlicher hätten wir nicht sein können. Ich bin ja sehr lebendig, witzig und fröhlich und er ist das komplette Gegenteil. Sehr verschlossen und konnte mit meiner lebendigen Art nicht so umgehen", erklärt sie offen im Gespräch. Später, im direkten Vieraugengespräch mit Christoph, erzählt die Pferdehofbesitzerin, dass sie zu Beginn der Hofwoche extrem aufgeregt gewesen sei und bei neuen Menschen lange brauche, bis ihre "Mauern" fallen. "Deshalb war ich zu Beginn auch auf Abstand", erklärt sie und meint damit ihre zurückhaltende Art am Start der gemeinsamen Tage. Für Christoph wirkte dieses Verhalten allerdings ganz anders: "Das, was du als Mauer beschrieben hast, war für mich komplette Abneigung. Teilweise auch mit Unfreundlichkeit versehen." Insa lässt das so nicht stehen und reagiert klar: "Das war keine Abneigung. Dafür wäre meine Zeit auch zu schade."

Schon während der Hofwoche zeigte sich, wie unterschiedlich die Vorstellungen der Pferdehofbesitzerin und ihres Hofgastes waren. Während Christoph direkt am ersten Tag motiviert bei anstehenden Bauarbeiten helfen wollte, prallte seine Tatkraft auf Insas eigenwillige Art. "Ich hab gerade schon so ein bisschen Vorwürfe rausgehört. [...] Bisher ist da noch nicht der Funke übergesprungen", hatte sie damals offen bemerkt. Für den Justizbeamten war die Situation ebenso schwierig: "Wir sind echt wie Feuer und Wasser. Es war echt schwierig." Die Distanz wuchs, bis Christoph schließlich das Gespräch suchte und die Hofwoche vorzeitig beendete. Im Nachhinein zeigte sich Insa enttäuscht: "Ich hätte mir schon ein paar Tage mehr gewünscht."

RTL Christopher und Insa von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Insa und Christopher von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Insa von "Bauer sucht Frau", 2025