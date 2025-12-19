Nick Reiner bekam wohl kürzlich eine Schizophrenie-Diagnose

Neue, erschütternde Details im Fall von Nick Reiner (32) kommen ans Licht: Der 32-jährige Sohn von Regisseur-Legende Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele soll nur wenige Wochen vor der tödlichen Attacke auf seine Eltern eine Schizophrenie-Diagnose erhalten haben. Wie das Portal TMZ berichtet, befand sich Nick bereits seit Längerem wegen psychischer Probleme in Behandlung, als Ärzte demnach seine Medikamente umstellten – offenbar mit dramatischen Folgen. Die neuen Präparate sollen ihn "erratisch und gefährlich" gemacht haben, kurz bevor Rob und Michele am Sonntag, dem 14. Dezember, in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles getötet wurden. Danach flüchtete Nick offenbar in ein Hotel in Santa Monica, wo er Stunden später festgenommen und inzwischen angeklagt wurde.

Laut TMZ war Nick in den Monaten vor dem Verbrechen unter der Aufsicht eines Psychiaters und hatte sich zudem in einer exklusiven Reha-Klinik in Los Angeles behandeln lassen, die auf psychische Erkrankungen und Suchtprobleme spezialisiert ist und rund 70.000 Dollar (umgerechnet 59.559 Euro) im Monat kosten soll. Dort versuchten Fachleute dem Bericht zufolge, seine Medikation zu justieren, nachdem seine Verfassung sich verschlechtert hatte. "Nick war außer sich", zitiert das Promiportal eine anonyme Quelle. Die Kombination aus neuer Medikamenten-Dosis und angeblichem Drogenkonsum habe seine Symptome verstärkt, eine stabile Phase sei nicht erreicht worden.

Nur wenige Stunden vor dem tragischen Geschehen hatten Rob und Michele auf einer Weihnachtsfeier von Conan O'Brien (62) eine angespannte Stimmung miterlebt. Dort vertraute der Regisseur laut Daily Mail einem Gast an: "Ich habe panische Angst vor meinem Sohn." Rob gestand zudem: "Ich fürchte, dass Nick mir etwas antun könnte". Die angespannte Situation zwischen den Eltern und ihrem Sohn wurde auch von anderen Anwesenden bemerkt. Auf der Party soll es demnach zu einem lauten Streit gekommen sein, nachdem diskutiert wurde, ob Nick erneut in eine Entzugsklinik gehen sollte. Zeugen schilderten Nicks Verhalten als "unheimlich" und "verunsichernd". Er habe wiederholt Gäste gefragt, ob sie berühmt seien.

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

