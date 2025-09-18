Goldene Eleganz: Prinzessin Kate strahlt beim Staatsbankett

Prinzessin Kate (43) zog beim gestrigen Staatsbankett im Vereinigten Königreich alle Blicke auf sich. Die glamouröse Veranstaltung wurde zu Ehren des US-Präsidenten Donald Trump (79) und seiner Frau Melania (55) von König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) im Windsor Castle ausgerichtet. Kate trug einen goldenen, handbestickten Abendmantel aus zarter Chantilly-Spitze, der im Licht der Kameras funkelte, kombiniert mit einem eleganten Seidenkleid der britischen Designerin Phillipa Lepley. Abgerundet wurde der royale Glamour-Look von kostbaren Schmuckstücken: dem ikonischen "Lover’s Knot"-Diadem, einst Lieblingsstück von Prinzessin Diana (†36), und Diamantohrringen aus der Sammlung von Queen Elizabeth II. (†96). An ihrer Seite: Prinz William (43), der die Prinzessin sichtlich stolz begleitete.

Doch nicht nur ihr Outfit war an diesem Abend Gesprächsthema. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Tischordnung, denn ausgerechnet Donald Trump durfte den Platz direkt neben Kate einnehmen. Für den US-Präsidenten war es damit laut britischen Medienberichten der "beste Tag" und er schien die Nähe zur Prinzessin sichtlich zu genießen: Immer wieder wandte er sich Kate während des Dinners zu, plauderte angeregt und überschüttete sie mit Komplimenten. Besonders ihre funkelnde Erscheinung hatte es ihm offenbar angetan – Beobachter berichten, dass er kaum aufhören konnte, ihre Eleganz zu betonen. Kate blieb gewohnt professionell und reagierte mit Charme und diplomatischer Gelassenheit.

Auch Melania Trump zog an diesem Abend viele Blicke auf sich. Sie entschied sich für ein auffälliges Kleid der Designerin Carolina Herrera in kräftigem Sonnenblumengelb, betont mit einer lilafarbenen Schärpe. Damit hob sie sich von den eher dezent gekleideten Royals deutlich ab. Schon am Vortag hatte sie mit einem extragroßen Hut für Schlagzeilen gesorgt, die allerdings eher negativ ausfielen – diesmal setzte sie ganz auf pure Eleganz.

Getty Images Prinzessin Kate beim Staatsbankett in Windsor, September 2025

Getty Images Prinzessin Kate und US-Präsident Donald Trump beim Staatsbankett in Windsor, September 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett im September 2025

Getty Images Königin Camilla und Melanie Trump beim Staatsbankett im September 2025