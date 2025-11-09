Fler berichtet von Schlägerei mit Shirin Davids Manager

Am Berliner Büro der bekannten Musikerin Shirin David (30) kam es zu einem Vorfall, der die Deutschrap-Szene in Aufruhr versetzt hat: In der Nacht zum vergangenen Freitag wurden am Standort Schüsse abgegeben, nur 15 Minuten nachdem ihr Manager Taban Jafari das Gebäude verlassen hatte. Dieser Zwischenfall brachte zahlreiche Spekulationen und Anschuldigungen ans Licht, die sich nicht nur um ihre Sicherheitslage, sondern auch um die Rolle von Jafari drehen, der lange als wichtige Stütze im Umfeld der Sängerin galt. Online meldeten sich sowohl Fler (43) als auch weitere Akteure der Szene zu Wort, die sich zu Jafari und seiner Position äußerten.

Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, wer hinter dem Angriff steckt und ob er mit bisherigen Spannungen in der Szene zusammenhängen könnte. Fler berichtete kürzlich von einem hitzigen Aufeinandertreffen mit Jafari, das sich zu einer Schlägerei entwickelte - das berichtet das Magazin Raptastisch. Während er behauptete, drei Personen hätten sich gegen ihn gestellt, nutzte er CS-Gas, um sich zu verteidigen. "Ich geh zu meinem Auto und hol CS-Gas aus meiner S-Klasse", schildert der Rapper die Situation. Diese Fehde ergänzt eine Reihe von Vorwürfen, nach denen Jafari in der Vergangenheit Kritiker und Gegner von Shirin David bedroht oder eingeschüchtert haben soll. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und den Schüssen besteht, ist bisher jedoch nicht bestätigt.

Shirin selbst äußerte sich in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien kritisch zu den Geschehnissen und deutete an, den vermeintlichen Verantwortlichen zu kennen. Ihr Manager, der ursprünglich als ein ruhiger, strategischer Teil der Berliner Szene galt, steht nun im Mittelpunkt intensiver Beobachtungen. Spekulationen über seine möglichen Verbindungen oder gar Konflikte mit früheren "Rücken" der Szene, die ihn kaum als klassischen Schutzmann sehen, werfen ein neues Licht auf die Bewegungen um das Management der Musikerin. Aktuell bleibt ungeklärt, wer hinter der Tat steckt, doch die laufenden Ermittlungen dürften weitere Erkenntnisse bringen.

Collage: Instagram / fler, Getty Images Collage: Fler und Shirin David

Instagram / fler Fler, Musiker

Instagram / shirindavid Shirin David bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern in der Münchner Zenithhalle 2025