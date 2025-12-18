Hugh Jackman schließt Rückkehr als "Wolverine" nicht aus

Hugh Jackman (57) hat in einem Interview bei The View angedeutet, dass sein Kapitel als Wolverine noch nicht abgeschlossen sein könnte. Der Schauspieler, der erst im letzten Jahr in Deadpool & Wolverine die Rolle des beliebten Marvel-Helden übernahm, ließ dabei aufhorchen. "Es fühlt sich einfach nicht vorbei an", erklärte er, betonte aber auch, dass es sich hierbei nur um sein persönliches Bauchgefühl handle. Auf die Frage, ob er im kommenden Avengers: Doomsday dabei sein werde, wollte sich Hugh jedoch nicht festlegen und entgegnete schmunzelnd: "Das ist kein Hinweis." Der Film soll am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen.

Die Gerüchte um eine erneute Rückkehr des Schauspielers wurden durch einen Instagram-Post von Ryan Reynolds (49) zusätzlich befeuert. Der Deadpool-Darsteller zeigte ein Graffiti des Avengers-Logos mit einem roten Anarchie-Symbol und heizte so die Spekulationen an. Während Hugh über seine Zukunft im Marvel Cinematic Universe schweigt, ist bereits bekannt, dass zahlreiche Stars wie Patrick Stewart (85), Ian McKellen (86) und Channing Tatum (45) in "Avengers: Doomsday" auftreten werden. Channing wird dabei erneut als Gambit zu sehen sein, nachdem er die Figur erstmals in "Deadpool & Wolverine" gespielt hatte.

Hinter der Rolle des "Wolverine" stehen Jahre voller Hingabe: Seit seinem ersten Auftritt in X-Men im Jahr 2000 prägte Hugh Jackman die Figur über mehr als 25 Jahre hinweg in insgesamt zehn Filmen. Besonders 2017 schien das Kapitel mit "Logan" endgültig abgeschlossen, als der Schauspieler öffentlich betonte, die Rolle hinter sich zu lassen. Bei der Graham Norton (62) Show im November revidierte Hugh seine Aussage, nie wieder als Wolverine zurückzukehren: "Ich habe es wirklich so gemeint, als ich 'nie' gesagt habe, bis zu dem Tag, an dem ich meine Meinung geändert habe. Aber ich meinte es wirklich jahrelang." Hugh, der privat als liebevoller Vater und eher zurückhaltender Star gilt, pflegt offenbar auch abseits der Leinwand enge Beziehungen zu seinen Marvel-Kollegen – ein Umstand, der bei vielen Fans erneut Hoffnungen auf ein weiteres Comeback weckt.

Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine

Getty Images Hugh Jackman bei der UK-Premiere von "Song Sung Blue" in London

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds in New York im Oktober 2024