Lena Gercke feiert Masturbationssattel bei "Höhle der Löwen"

In der neuesten Folge der VOX-Gründershow Die Höhle der Löwen stellte die Designerin Sanja Zündorf eine ganz besondere Idee vor: einen Masturbationssattel. Das innovative Produkt, das als eine Art Gürtel um Kissen oder Decken geschnallt werden kann, soll aber nicht nur für Wohlgefühl sorgen, sondern auch allgemein die Enttabuisierung der weiblichen Selbstbefriedigung vorantreiben. Besonders Moderatorin Lena Gercke (37), die in der aktuellen Staffel als Gast-Investorin auftritt, zeigte sich beeindruckt von der Idee und lobte die Gründerin für ihren Mut, dieses von vielen als heikel empfundene Thema anzugehen. Einen Deal gab es für Sanja aber trotzdem nicht: Keiner der Investoren wollte die geforderten 150.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile aufbringen.

Sanja hat mit ihrer Marke "Entzück dich selbst" eines der letzten großen Tabus der heutigen Zeit ins Visier genommen, nachdem sie sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema auseinandergesetzt hatte. Im Rahmen ihrer Forschung hatte sie festgestellt, dass viele Frauen Kissen zur Selbstbefriedigung nutzen, dabei aber oft Scham empfinden. Genau hier will die 31-Jährige jetzt ansetzen und aus der heimlichen Praxis endlich Normalität machen. Lena zeigte großen Respekt für diese Mission und lobte die wissenschaftliche Grundlage des Projekts. Dennoch zog sie sich aus der Verhandlung zurück: "Ich glaube, es ist ein total zeitgemäßes Thema, aber ich bin nicht die Richtige, um dir wirklich zu helfen." Wie die anderen Löwen nahm auch Frank Thelen (49) Abstand und erklärte, dass das Thema schlicht nicht seine Leidenschaft sei.

Für Lena ist "Die Höhle der Löwen" ein spannendes TV-Projekt, das sie derzeit als Gast-Investorin erstmals erleben darf. Die einstige Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel hat sich mittlerweile auch als Unternehmerin etabliert und bringt frischen Wind in die Runde der etablierten Löwen. Sie zeigte sich in ihrer Debütfolge nicht nur sympathisch und offen, sondern bewies auch Feingefühl bei heiklen Themen. Privat genießt Lena ihr Glück als Mutter von zwei Kindern und jongliert gekonnt zwischen Karriere und Familie.

