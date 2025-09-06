"Hier und Jetzt": Das Mama-Sein hat Lena Gercke verändert

Model und Moderatorin Lena Gercke (37) hat kürzlich Einblicke in ihr privates Leben als Mutter gewährt. Zusammen mit ihrem Partner Dustin Schöne (40) hat sie zwei Töchter, die fünfjährige Zoe und die zweijährige Lia. In einem Interview mit RND sprach Lena darüber, wie die beiden ihr geholfen haben, mehr im Moment zu leben. "Kinder lehren einen sehr, im Hier und Jetzt zu sein", betonte sie und fügte hinzu, dass ihre Töchter ihr gezeigt haben, wie wichtig es ist, im stressigen Alltag zu entschleunigen. Dieses neue Bewusstsein für den Moment hat Lena offenbar gestärkt und bereichert, was sie dankbar als ein Geschenk ihres Mutterseins empfindet.

Neben ihrer Rolle als Mutter ist Lena auch in der Geschäftswelt aktiv. Kürzlich trat sie als Gast-Investorin in der erfolgreichen VOX-Sendung Die Höhle der Löwen auf. Die Episode mit ihr wird am 15. September ausgestrahlt, sie ist jedoch bereits ab dem 8. September auf RTL+ verfügbar. Diese Gelegenheit ermöglicht es Lena, nicht nur ihre unternehmerischen Fähigkeiten zu demonstrieren, sondern auch, ihre mittlerweile etablierte Modemarke weiter voranzutreiben. Die Kombination aus Familienleben und beruflichem Erfolg zeigt, dass Lena es schafft, die verschiedenen Facetten ihres Lebens harmonisch zu verbinden.

Erst kürzlich freute sich Lena über eine weitere positive Veränderung in ihrem Leben: den erfolgreichen Abschluss der Suche nach ihrem Traumhaus. Gemeinsam mit Dustin hat sie in ihren sozialen Medien verkündet, dass sie endlich ihr perfektes Zuhause gefunden haben. Die Nachricht und ihr authentischer Umgang mit persönlichen Erfahrungen machen das Model und die Moderatorin nicht nur in Deutschland beliebt. Lenas Fähigkeit, ihre Karriere erfolgreich zu managen, während sie die schönen Momente mit ihren Kindern genießt, zeigt, dass sie in der Lage ist, sowohl beruflich als auch privat mit Leidenschaft und Hingabe zu glänzen.

IMAGO / Future Image Lena Gercke, Februar 2025

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Getty Images Lena Gercke und Dustin Schöne