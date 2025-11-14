Kleine Modepanne: Lena Gerckes Bambi-Abendkleid riss am Po

Lena Gercke (37) schritt am gestrigen Abend der 77. Bambi-Awards in München souverän über den Red Carpet und posierte gekonnt im Blitzlichtgewitter. Das Model erschien zur Preisverleihung in einem eng anliegenden, transparenten schwarzen Kleid mit opulenten Spitzenapplikationen. Doch später passierte eine Fashion-Panne: Hinten am Po riss das Kleid auf. Auf Instagram dokumentierte sie den Moment in ihrer Story und deutete mit ihrem Finger auf ein Loch im Stoff: "Spätestens als mein Kleid am Po gerissen ist, war es Zeit, nach Hause zu gehen!"

Trotz des Modemalheurs schien die GNTM-Gewinnerin der ersten Staffel die Gala sichtlich zu genießen. Der deutsch-italienische Moderator Riccardo Simonetti (32) teilte ein strahlendes Selfie mit ihr. Lena repostete das Foto mit einem: "Lieblingsmensch". Riccardo kommentierte den Schnappschuss wiederum mit den liebevollen Worten: "Beste Sitznachbarin, die ich mir hätte wünschen können!" Während er auf dem Bild einen Kussmund macht, lächelt Lena entzückt.

Bei der 77. Bambi-Preisverleihung wurde eine Frau geehrt, die Lena den Weg in die Modewelt ebnete: Heidi Klum (52) wurde mit ihrem dritten Bambi ausgezeichnet. Zu diesem besonderen Anlass erschien die Modelmama natürlich nicht alleine: Sie wurde unter anderem von ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) begleitet sowie ihrem Schwager Bill Kaulitz (36). Außerdem waren auch die Tokio Hotel-Mitglieder Georg Listing (38) und Gustav Schäfer (37) mit von der Partie. Die Kaulitz-Zwillinge waren in der Kategorie Kultur nominiert mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Sie gingen jedoch leer aus und Reporter Paul Ronzheimer gewann stattdessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Lena Gercke, Bambi-Verleihung im November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Lena Gercke und Riccardo Simonetti, Bambi 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025