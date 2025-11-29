Nach Verletzung: Lena Gercke feiert Comeback im Schneekleid

Lena Gercke (37) hat den diesjährigen Magical Christmas Ball in Berlin genutzt, um ein beeindruckendes Comeback auf dem roten Teppich zu feiern. Fünf Wochen nach einer schweren Verletzung, bei der sie sich drei Knochen brach und zusätzlich zwei Bänder riss, bewies das Model nicht nur Mut, sondern auch Stilgefühl. Zum ersten Mal seit ihrem Unfall tauschte sie flache Schuhe gegen grazile High Heels und strahlte dabei in einem schneeweißen Kleid. "Ich hoffe, ich überlebe den Abend damit", meinte sie auf Instagram über die High Heels. Notfalls habe sie aber flache Hausschuhe dabei. Lena betonte ihre Freude: "Jetzt ist es so weit!" Begleitet von einem funkelnden Auftritt vor einer Champagner-Pyramide ließ sie den Abend im Glanz weihnachtlicher Vorfreude erstrahlen.

Die Veranstaltung zeigte sich nicht nur als modischer Höhepunkt, sondern auch als besondere Gelegenheit zum Feiern. Lena erklärte stolz, dass ihre beste Freundin aktuell ein Baby bekommt, was ihr einen zusätzlichen Grund gab, die Gläser zu heben. Der Abend im festlich dekorierten Ambiente brachte nicht nur für die Gastgeberin zahlreiche Höhepunkte mit sich – die Gäste genossen das elegante Flair des Abends, der für viele sicherlich ein Highlight der Saison darstellte. Neben ihrem Red-Carpet-Auftritt machte Lena mit ihrer guten Laune und Eleganz auch in den sozialen Medien von sich reden, wo sie ihre Fans teilhaben ließ.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Lena ihren Fans mit einem ehrlichen Update auf Instagram einen Einblick in ihren Alltag gegeben. Die Influencerin erzählte dort von einer kleinen Panne, die ihren stressigen Vorweihnachtstrubel auf den Punkt brachte. "Ich habe gestern zwei Stunden das ganze Haus auf den Kopf gestellt, um eine Strumpfhose zu finden, die ich extra neu bestellt hatte für unsere heutige Christmas-Party von Leger. Um heute Morgen festzustellen: Ich hab sie einfach mit dem Karton weggeschmissen", berichtete sie. Ihr Fazit: "Mein Hirn ist im Moment einfach nur Matsch." Trotzdem bewies die Modeunternehmerin jede Menge Humor und gab sich betont gelassen.

Getty Images Lena Gercke bei "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth" während der Paris Fashion Week, 2025

Getty Images Model Lena Gercke, Bambi-Verleihung im November 2025

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model