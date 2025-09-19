Lena Gercke gibt zu: Vor den Kids war sie "sehr egoistisch"

Lena Gercke (37) offenbarte nun, wie sehr sich ihr Leben durch ihre Mutterrolle verändert hat. Erst durch ihre beiden Töchter, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (40) hat, habe sie gelernt, den Moment zu genießen und die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. "Meine Kinder haben mich zu mir selbst zurückgebracht, mich geerdet", erklärte das Model in einem Interview mit dem Magazin Gala. Diese Einsicht sei ein großer Schritt im Vergleich zu ihrem früheren Leben: "Ehrlich gesagt habe ich vorher ein sehr egoistisches Leben geführt – und mich nur um mich selbst gekümmert."

Auch beruflich hat sich vieles verändert. Die ehemalige Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel ist heute nicht nur Model, sondern auch erfolgreiche Unternehmerin mit ihrer eigenen Lifestyle-Marke LeGer. Doch Prioritäten verschieben sich: Der ehrgeizige Wunsch, mit 30 Jahren eine Million zu verdienen, erfüllte sich – doch ihre Kinder hätten nun einen höheren Stellenwert in ihrem Leben als materieller Besitz, erklärte sie. Sie gab an, dass sie keinen Wert darauf lege, sich regelmäßig teure Dinge wie Designertaschen zu kaufen.

Lena hat außerdem kürzlich ihr erstes Eigenheim in Berlin erworben – ein lang gehegter Wunsch, der endlich in Erfüllung ging. "Das ist die erste Investition in mich!", verriet sie stolz. In der Vergangenheit hatte Lena immer wieder über die Herausforderung gesprochen, ein geeignetes Zuhause zu finden. Nun können sie und Dustin sich mit ihren beiden kleinen Töchtern auf ein neues gemeinsames Kapitel freuen. Dass Lena Familienmensch und Karrierefrau zugleich sein kann, beweist sie immer wieder, indem sie ihre Zeit zwischen Modeljobs, Unternehmertum und Mama-Alltag zu organisieren weiß.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne, Dezember 2024