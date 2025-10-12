Beim Sport umgeknickt: Lena Gerckes Knochen sind angebrochen

Lena Gercke (37) hat sich beim Training für die anstehende "Promi Padel WM" schwer verletzt. Das Model trainierte in Berlin an der Seite ihres Partners Dustin Schöne (40), als sie nach einem Sprung unglücklich umknickte. "So doll, dass einfach gar nichts mehr geht", verriet Lena in ihrer Instagram-Story. Eine MRT-Untersuchung brachte schließlich die schockierende Diagnose: drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder. Statt um den Titel zu kämpfen, heißt es für die ehemalige GNTM-Gewinnerin nun: Schonung – und Krücken.

Der sportliche Nachmittag, der so tragisch endete, war eigentlich Teil der Vorbereitungen auf das große Event am 18. Oktober, bei dem Lena gemeinsam mit anderen Prominenten wie Mats Hummels (36) und Christoph Kramer (34) antreten sollte. Doch die Verletzung hat die 37-Jährige vorerst außer Gefecht gesetzt. Mit Humor nimmt sie die Situation dennoch: Auf Instagram zeigte Lena, wie sie ihren geschwollenen Fuß kurzerhand mit einem Beutel Tiefkühl-Kartoffelwedges kühlt. "Ein Hoch auf die Kartoffel Wedges", schrieb sie dazu.

Trotz Krücken und schmerzlicher Einschränkungen lässt sich Lena ihren Stil nicht nehmen. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sie, wie sie in einem modernen Oversize-Blazer und Jeans tapfer ihre Gehhilfen präsentiert. "Dieser Elefantenfuß wird mich nicht aufhalten, coole Looks zu tragen", schrieb sie dazu. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin und den beiden gemeinsamen Kindern meistert sie nicht nur den Alltag, sondern behält auch in stressigen Momenten ihren typisch charmanten Optimismus.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Oktober 2025

Instagram / lenagercke Lena Gerckes verletzter Fuß

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia (l.) und Zoe (r.)