Neue Hinweise enthüllt: Sind das die "Promi BB"-Kandidaten?

Der Startschuss für die neue Staffel von Promi Big Brother fällt am 6. Oktober 2025 – und die Spannung steigt! Auf dem offiziellen Instagram-Kanal hat Sat. 1 jetzt ein mysteriöses Video geteilt, das Hinweise auf die diesjährigen Teilnehmer enthält. Fans der beliebten Reality-Show glauben, einige Stars bereits erkannt zu haben: Darunter Twenty4tims (25) Mutter Christina Kampmann, Sommerhaus der Stars-Ikone Tara Tabitha (32) und Wolfgang Petrys (73) Sohn Achim (51). Auch Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33), Love Island VIP-Star Laura Lettgen und Realitystar Serkan Yavuz (32) werden vermutet – doch offizielle Bestätigungen dazu bleiben vorerst aus.

Das Video gibt den Zuschauern genügend Rätsel auf. Hinweise wie eine Tasse mit der Aufschrift "Die beste Mama der Welt", rote Haare oder ein Mikrofon heizen die Spekulationen an. Bei anderen Details wird es noch kurioser: So sind beispielsweise Handschellen oder markante Nasen und Augen erkennbar, die die Community sofort mit ihren Lieblingsstars in Verbindung brachte. Offiziell ist bisher allerdings nur, dass Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) und die TV-erfahrene Sarah-Jane Wollny (26) in den berühmten Container ziehen. Insgesamt sollen wieder zwölf Promis das Big-Brother-Haus unsicher machen.

Über einen möglichen Einzug von Jimi Blue wurde schon vor zwei Wochen spekuliert. Der Schauspieler sorgte im Sommer für Schlagzeilen, nachdem er wegen einer unbezahlten Hotelrechnung verhaftet wurde. Damals berichtete ein Insider laut Bild: "Jimi Blue will sich wieder auf seine Familie konzentrieren." Durch die erneute Nähe zu seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) machte er zuletzt ebenfalls von sich reden. Dass Jimi Blue nun ausgerechnet im "TV-Knast" dabei sein soll, könnte für gute Einschaltquoten sorgen. Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Was sicher ist: Die Show wird täglich um 20:15 Uhr auf Sat. 1 zu sehen sein. Wer gar nichts verpassen will, kann 24 Stunden lang im Livestream auf Joyn mitfiebern.

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025