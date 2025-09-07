Jimi Blue Ochsenknecht ist angeblich bei "Promi Big Brother"

Jimi Blue Ochsenknecht (33) steht möglicherweise vor einem TV-Comeback, bei dem er womöglich an alte Erfolge anknüpfen könnte. Nach seiner Verhaftung im Sommer wegen einer unbezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro und einer daraufhin verhängten Geldstrafe von 18.000 Euro gibt es nun Bild-Gerüchte, dass der Schauspieler an der kommenden Staffel von Promi Big Brother teilnehmen wird. Diese startet am 6. Oktober bei Sat.1. Die Möglichkeit, dass Jimi Blue, der Erfahrung mit dem echten Knast hat, in den "TV-Knast" einzieht, verspricht hohe Einschaltquoten.

Interessant ist auch die Aktualität in Jimi Blues Privatleben. Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) köcheln weiter. Kürzliche Instagram-Posts zeigen die beiden gemeinsam bei einer Hochzeit, mit bemerkenswert viel Nähe. Zudem sollen sie wieder zusammen in Hannover leben und viel Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow verbringen. Ein Insider verriet gegenüber dem Blatt, dass der 33-Jährige sich seit der Trennung von Rennfahrerin Laura Marie Geissler (27) wieder mehr auf die Familie fokussiere. Auch die überraschende Nähe zu Yeliz könnte für das Reality-Format spannende Momente bereithalten, da sie die Show 2023 selbst gewann.

Spekulationen über die weiteren Teilnehmer der Show verstärken die Aufmerksamkeit im Vorfeld der Staffel. Während Sarah-Jane Wollny (26) und Andrej Mangold (38) bereits offiziell vom Sender bestätigt wurden, zeigt ein Teaser mysteriöse Hinweise, die auf künftige Bewohner hinweisen könnten. Die Verwendung von Symbolen wie einer österreichischen Flagge und Handschellen lässt Fans über mögliche Kandidaten rätseln. Sollte Jimi Blues TV-Comeback Realität werden, erwartet das Publikum möglicherweise eine spannende Mischung aus Rückkehr ins Rampenlicht und familiären Dramen im Container.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025