Sehr kryptisch: Kündigen Take That bald ein Comeback an?

Die legendäre Band Take That sorgt derzeit für Furore unter ihren Fans! Über Nacht leuchtete das markante Logo der Gruppe laut Mirror in mehreren großen Stadien im Vereinigten Königreich auf – darunter das Etihad Stadium in Manchester, das Principality Stadium in Cardiff und Hampden Park in Glasgow. Diese mysteriöse Aktion hat eine Welle der Spekulationen ausgelöst, und die Erwartungen steigen ins Unermessliche: Handelt es sich um die Ankündigung einer neuen Tour? Gary Barlow (54), Howard Donald (57) und Mark Owen (53) haben die Gerüchte zusätzlich angeheizt, indem sie in einer Reihe von Instagram-Clips als Zirkuskünstler auftraten, scheinbar in Vorbereitung auf ein großes Spektakel. Eine offizielle Ansage wird für heute erwartet.

Viele Fans sind überzeugt, dass die Band eine Jubiläumstour zu Ehren ihres Erfolgsalbums "The Circus" aus dem Jahr 2006 ankündigen möchte. Damals feierten sie mit ihrem Zirkus-Thema und ihrer mitreißenden Show weltweit Erfolge. Doch auch andere Gerüchte halten sich hartnäckig. So hoffen zahlreiche Anhänger, dass es sich um ein Comeback der früheren Mitglieder Robbie Williams und Jason Orange (55) handeln könnte. Robbie, der bereits 2010 kurzzeitig zur Band zurückkehrte, verabschiedete sich danach erneut, um seine Solokarriere zu verfolgen. Jason hingegen erklärte 2014 offiziell seinen Austritt, da er sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen wollte. Beide waren essenzielle Bestandteile der Gruppe und werden von den Fans bis heute vermisst.

Hinter den Kulissen von Take That gab es in der Vergangenheit viele emotionale Momente. Jason beschrieb seine einstigen Bandkollegen als "Brüder" und betonte bei seinem Abschied, dass keinerlei Streitigkeiten zu seiner Entscheidung geführt hätten. "Ich weiß, wie sehr Gary, Howard und Mark das Musikmachen lieben, und ich unterstütze sie voll und ganz", ließ er damals gegenüber Mirror verlauten. Ob die Fans bald wieder die gesamte Besetzung der Boygroup sehen dürfen oder "nur" ein neues Kapitel mit Gary, Howard und Mark erwartet wird, klärt sich hoffentlich schon heute. Die Spannung steigt!

IMAGO / Ritzau Scanpix Take That, Juni 2024

IMAGO / ZUMA Press Take That im Jahr 2006

Getty Images Gary Barlow , Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange und Robbie Williams, Take That im Jahr 2010

