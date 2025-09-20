Take That teasern Ankündigung an: Kehrt Jason Orange zurück?

Die britische Kultband Take That sorgt aktuell für Aufregung unter ihren Fans. Auslöser sind mysteriöse Videoclips, die von den aktuellen Mitgliedern Gary Barlow (54), Mark Owen (53) und Howard Donald (57) geteilt wurden. Die kurzen Videos, die in den letzten Tagen auf Instagram erschienen, zeigen zunächst anonyme Gestalten, bevor später die Gesichter der Bandmitglieder enthüllt werden. Begleitet von Ballon-, Zirkuszelt- und Clown-Emojis wecken sie mit versteckten Details die Hoffnung auf eine große Ankündigung. Besonders Fans von Jason Orange (55), ehemaliges Mitglied der Band, hoffen auf eine Rückkehr des Musikers. Hinweise wie orangefarbene Gegenstände in den Clips befeuern die Spekulationen laut Mirror zusätzlich.

Die kryptischen Posts haben lebhafte Diskussionen ausgelöst, die sich vor allem um Jasons Comeback drehen. Am Ende des letzten Videos sind allerdings nur drei Hüte mit den Initialen "G", "M" und "H" zu sehen – ein "J" für Jason fehlt. Seit seinem Ausstieg 2014 hat sich der Musiker weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, doch die Sehnsucht der Fans ist ungebrochen. Auf Instagram häufen sich Kommentare wie: "Jason Jason Jason, komm bitte zurück." Ein anderer Nutzer schrieb: "Mir ist Jasons rot-weiße Hose im Hintergrund aufgefallen."

Laut Mirror spekulieren viele Fans zudem über ein mögliches Revival des legendären "The Circus"-Albums samt Tour, die 2008 und 2009 weltweit Begeisterung auslöste. Offiziell hat die Band bislang keine weiteren Details preisgegeben – ein geschickter Schachzug, um die Spannung hochzuhalten. Ob es tatsächlich zu einer neuen Tour und vielleicht sogar zu Jasons Rückkehr kommt, bleibt abzuwarten. Die Fangemeinde jedenfalls ist in heller Aufregung und fiebert dem nächsten Post der Band entgegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Das Take That-Trio Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Orange, ehemaliges Mitglied von Take That

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange und Howard Donald von Take That