Neuerungen im Cast: "Alles was zählt"-Vorspann wird erneuert

Fans der Daily Alles was zählt werden ihre Sehgewohnheiten anpassen müssen. Der Vorspann vor den einzelnen Episoden bekommt eine Aktualisierung, wie RTL verrät. Denn: Mittlerweile sind viele neue Gesichter zu der beliebten Serie gestoßen, die nun auch Teil des Vorspanns werden sollen. Auf die alten Gesichter wird dabei aber selbstverständlich nicht verzichtet: Die altbewährten Charaktere dürfen sich in neuem Look im Vorspann präsentieren.

Während sich die neuen Gesichter freuen, nun endlich Teil des Vorspanns zu sein und damit "offiziell" zum Hauptcast zu gehören, bot sich altbekannten Charakteren die Möglichkeit, sich von ihrer besten Seite zu zeigen und ihre Rollenentwicklung zu unterstreichen. Julia Wiedemann, die Lucie Ziegler verkörpert, war vom Drehtag besonders begeistert. Sie präsentierte sich im neuen Business-Look, der ihrer Rolle als Geschäftsfrau gerecht wird. "Ich fühle mich in den Anzügen wohl und finde es schön, weil die Figur auch einfach so eine Entwicklung hingelegt hat", erklärte sie gegenüber dem Sender.

Der neue Vorspann ist ab sofort vor jeder "Alles was zählt"-Folge zu sehen und bringt damit spannende Veränderungen ins Fernsehen. Die Zuschauer können sich auf zwei verschiedene Versionen freuen, die jeweils die aktuelle Handlung der Serie widerspiegeln. Dieser frische Anstrich sorgt nicht nur für visuelle Erneuerung, sondern stellt auch sicher, dass das Publikum in die sich ständig weiterentwickelnde Welt von AWZ eintauchen kann.

Anzeige Anzeige

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

Thiago Braga de Oliveira Julia Wiedemann, "Alles was zählt"-Darstellerin

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"