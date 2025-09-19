Wohlfühlort gefunden: Sylvester Stallone verlässt Hollywood

Hollywood-Ikone Sylvester Stallone (79) hat seinen endgültigen Abschied von Los Angeles bekanntgegeben und sich mit seiner Familie in Florida niedergelassen. Der "Rocky"-Star erklärte diesen Schritt erstmals in der Reality-Show "The Family Stallone". Zusammen mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (57) und seinen drei Töchtern Scarlet, Sistine und Sophia traf er die Entscheidung, ein neues Kapitel ihres Lebens in dem sonnigen Bundesstaat zu beginnen. "Florida passt einfach besser zu meiner Persönlichkeit", so der 79-Jährige. Die saubere Luft und die Nähe zum Wasser hätten ihn nicht nur überzeugt, sondern machten auch seine Ehefrau glücklich.

Die neue Heimat der Familie befindet sich in Palm Beach, genauer gesagt in einem luxuriösen Anwesen direkt am Wasser, das Stallone 2021 für 35,4 Millionen Dollar (umgerechnet 29.982.213 Euro) erwarb. Jennifer, die selbst aus Kalifornien stammt, zeigte sich zufrieden mit dieser Lebensveränderung. "Ich liebe Kalifornien, aber ich brauchte eine Veränderung", erklärte sie in einem Interview. Ihre Töchter leben mittlerweile an der Ostküste, und viele Freunde des Paares sind ebenfalls aus Kalifornien weggezogen. Der Umzug nach Florida soll dabei nicht nur ein neuer Lebensabschnitt sein, sondern auch Stallones Kreativität anregen. "Es ist wie ein Neustart, der den kreativen Prozess antreibt", erklärte der Schauspieler.

Abseits des neuen Lebens in Florida bleibt Sylvester allerdings beruflich aktiv und feiert bald die Premiere der dritten Staffel seiner Serie "Tulsa King". Laut seiner Aussage zeigt die Rolle in der Serie, von der sich weitere Staffeln erhofft, einen Teil seiner wahren Persönlichkeit, was die Show für ihn zu einem Herzensprojekt macht. Doch auch im privaten Leben sorgt der Umzug für Inspiration: In seiner Netflix-Dokumentation "Sly" beschrieb er, wie der Ortswechsel seine Kreativität neu beflügelt hat. Für den Hollywood-Veteranen und seine Familie scheint Florida als ihr neuer Rückzugsort ideal zu sein – weit weg vom Trubel und dennoch voller neuer Möglichkeiten.

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Jennifer und Sylvester Stallone, amfAR-Gala 2024

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler