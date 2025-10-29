Jennifer Flavin kritisiert "Hype" um transidente Promi-Kids

Jennifer Flavin (57), die Ehefrau von Schauspieler Sylvester Stallone (79), hat im "Katie Miller Podcast" ordentlich gegen die Hollywood-Elite ausgeteilt: Laut der Unternehmerin würden manche Stars ihren Nachwuchs bewusst dazu bringen, ihre Geschlechtsidentität zu hinterfragen, um später selbst in den Medien – als Elternteil eines transidenten Kindes – als besonders progressiv oder modern zu erscheinen. Obwohl keinerlei statistische Belege dafür vorliegen, gab sich Jennifer überzeugt: In Hollywood durchliefen deutlich mehr Kinder den Prozess einer Geschlechtsangleichung, da hier die kindliche Selbstfindung zur Bühne für elterliche Selbstdarstellung werde. Das Kind verkomme letztlich zum "Accessoire", so die 57-Jährige.

Jennifer, die mit Sylvester drei Töchter hat, reflektierte in dem Gespräch auch über ihre eigene Erziehung. Ihre Töchter seien in ihrer Jugend kleine Rabauken gewesen, hätten statt Röcken lieber Hosen getragen und viel Sport getrieben. Doch sie habe ihnen stets mitgegeben, dass diese Vorlieben kein Grund seien, ihre Geschlechtsidentität infrage zu stellen. Sie betonte, dass Kinder mit "gesundem Menschenverstand" und ohne Druck aufwachsen sollten. Ihre Aussagen stehen im starken Kontrast zu prominenten Stimmen wie der von Schauspieler Liev Schreiber (58), der kürzlich in einem Interview die Bedeutung der Unterstützung seiner Tochter Kai, die sich als trans identifiziert, hervorgehoben hatte.

Zwischen Jennifer und Sylvester funkte es bereits 1988: In einem Restaurant in Beverly Hills lernten sie sich kennen, doch das Liebesglück hielt nicht lange. 1994 beendete Sylvester die Beziehung mit einem Brief – der Grund: eine Affäre mit Model Janice Dickinson (70) und ein vermeintliches Kind. Ein DNA-Test bewies später jedoch das Gegenteil: Sylvester war nicht der Vater. Nach dieser Enttäuschung schien zwischen Jennifer und ihrem Filmstar zunächst alles vorbei, doch das Schicksal schrieb ein neues Kapitel. 1995 fanden die beiden wieder zueinander und besiegelten 1997 ihre Liebe mit einer standesamtlichen Trauung in London, gefolgt von einer romantischen Zeremonie.

Getty Images Jennifer Flavin, Model

Instagram / jenniferflavinstallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone im Juli 2025

Instagram / officialslystallone Schauspieler Sylvester Stallone mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin