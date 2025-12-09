Oscar-Film: Diese Absage bereut Sylvester Stallone bis heute

Sylvester Stallone (79) hat enthüllt, dass er bis heute bereut, eine Rolle in dem gefeierten Thriller "Der einzige Zeuge" abgelehnt zu haben. Der Film von Regisseur Peter Weir erwies sich 1985 als großer Erfolg und brachte Harrison Ford (83) als Polizist John Book nicht nur weltweite Anerkennung, sondern auch seine einzige Oscar-Nominierung ein. Sylvester, der das Angebot zunächst erhalten hatte, sagte später gegenüber The Hollywood Reporter: "Dass ich 'Der einzige Zeuge' abgelehnt habe, hat mich fertig gemacht. [Das] war ein Fehler."

Der Schauspieler war in den 1980er-Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere und erlangte mit Kassenschlagern wie "Rambo II" und "Rocky IV" weltweiten Ruhm. Dennoch blieb "Der einzige Zeuge" eine vertane Chance, die ihm eine andere Facette seiner Schauspielkunst hätte ermöglichen können. Sylvester ist bekannt für seine Rolle als Actionheld, doch Filme wie "Rocky" und "Cop Land" demonstrierten, dass er auch tiefgründigere Charaktere meisterhaft darzustellen versteht. Auch bei anderen Rollen bewies ihm der Erfolg eines Films im Nachhinein, dass er es manchmal möglicherweise zu vorsichtig anging: Er lehnte beispielsweise auch die Hauptrolle in "Coming Home – Sie kehren heim" ab, für die Jon Voight (86) später einen Oscar erhielt.

Auch wenn Sylvester einige Rollen ablehnte, erfüllte er sich später doch seinen eigenen Traum. In der Serienrolle als Mafia-Boss Dwight Manfredi im gefeierten "Tulsa King" lebte der Schauspieler erstmals seinen lang gehegten Wunsch aus, einen Gangster zu verkörpern. "Darauf habe ich 75 Jahre gewartet!", erklärte er begeistert gegenüber Bild. Besonders stolz war er darauf, wie viel von seiner eigenen Persönlichkeit in die Rolle eingeflossen sei: "Dwight ist ein guter Kumpel, der Männer nicht einschüchtert." Die dritte Staffel der Erfolgsserie startete kürzlich auf Paramount+, und bereits damals wurde eine weitere Fortsetzung bestätigt.

Imago Sylvester Stallone als Rocky Balboa in einer Szene aus "Creed II"

Imago Harrison Ford in "Der einzige Zeuge"

Getty Images Sylvester Stallone bei der Premiere von "Tulsa King" Staffel 3 in New York, September 2025