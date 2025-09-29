Sylvester Stallone darf endlich einen Gangster-Boss spielen

Sylvester Stallone (79) begeistert aktuell als Gangster-Boss Dwight Manfredi im Serienhit "Tulsa King". Die dritte Staffel der Erfolgsserie ist vor einer Woche auf Paramount+ gestartet und liefert den Fans seither jeden Sonntag eine neue Episode mit dem gefeierten Schauspieler in der Hauptrolle. Für Sylvester, der zudem als Executive Producer fungiert, ist die Rolle die Erfüllung eines lang gehegten Traums. "Darauf habe ich 75 Jahre gewartet!", schwärmte er gegenüber Bild. Ein besonderes Highlight für die Fans: Eine vierte Staffel ist bereits bestätigt.

Obwohl Sylvester Stallone mit Rollen wie Rocky und Rambo weltberühmt wurde, fühlte er sich als Schauspieler oft unterschätzt. Schon lange träumte er davon, in einem Mafia-Film mitzuspielen – doch dieser Wunsch erfüllte sich erst jetzt. Für Scorseses Gangster-Epen wie "Good Fellas" wurde er nie eingeladen, obwohl er den Regisseur immer wieder darum bat: "Ich habe ihm gesagt: Lass mich den Gangster spielen!" In "Tulsa King" gelingt es ihm schließlich, auf seine ganz eigene Weise als Mafioso zu glänzen, indem er viel von seiner eigenen Persönlichkeit in die Figur einfließen lässt: "Dwight ist ein guter Kumpel, der Männer nicht einschüchtert."

Neben seiner Karriere betont Sylvester Stallone immer wieder, wie wichtig ihm die Familie ist. Nach einer kurzen Krise und einem Scheidungsantrag im Jahr 2022 hat er sich mit seiner Frau Jennifer (57), mit der er seit 1997 verheiratet ist, inzwischen wieder versöhnt. Gemeinsam haben sie drei Töchter. Aus früheren Beziehungen stammen zudem zwei Söhne – Sage (†36) verstarb allerdings 2012 im Alter von nur 36 Jahren. Stallone räumt ein, dass er durch die Schauspielerei manchmal egoistisch gewesen sei, doch er habe gelernt, dass die Familie Kraft und Liebe schenkt: "Mit einer eigenen Familie bist du wirklich menschlich", sagte er und verweist damit auf jene Prioritäten, die auch in seinem echten Leben im Mittelpunkt stehen.

Getty Images Sylvester Stallone, November 2024

Getty Images Sylvester Stallone, Premiere von "Tulsa King" 2022

Instagram / jenniferflavinstallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone im Juli 2025