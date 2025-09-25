Sylvester Stallone in Florida: Warum er LA endgültig verließ

Sylvester Stallone (79) hat dem hektischen Leben in Los Angeles den Rücken gekehrt und sich im sonnigen Florida niedergelassen. In einem Interview mit Fox News Digital sprach der Filmstar über die Vorzüge seiner neuen Heimat und erklärte, warum er den Umzug nicht bereut. Insbesondere die saubere Luft und die Nähe zum Wasser hätten ihn und seine Frau Jennifer Flavin (57) überzeugt. "Es macht sie unglaublich glücklich. Mich macht es auch glücklich und es ist einfach etwas Besonderes daran", erzählte der Schauspieler. Mit seiner Frau ist der Rocky-Star seit 28 Jahren verheiratet. Gemeinsam genießen sie die üppige Natur ihres neuen Zuhauses.

Das Ehepaar hatte sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen und ihr Anwesen in Kalifornien für 17 Millionen Dollar verkauft. Ihr neues Haus in Palm Beach sei für die beiden nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional ideal für ihre große Familie. Laut Jennifer sei ihr Ziel gewesen, ein Heim zu schaffen, das sowohl einladend als auch gemütlich ist. "Nichts hier ist so wertvoll, dass man Angst haben müsste, etwas zu beschädigen", erklärte sie und betonte, dass sowohl ihre drei Töchter als auch die Haustiere sich wohlfühlen sollen. Sylvester erinnerte sich zudem daran, dass er bereits in jungen Jahren wegen eines Studiums einige Zeit in Florida verbracht hatte, was ihn zusätzlich mit dem Bundesstaat verbindet: "Ich bin also kein Fremder für die Umgebung, aber sie passt viel besser zu meiner Persönlichkeit."

Der Schritt fiel Sylvester jedoch nicht leicht, wie er zugab. Kalifornien war nicht nur beruflich, sondern auch familiär lange der Lebensmittelpunkt. "Es fällt mir nicht leicht, Kalifornien zu verlassen. Dort habe ich angefangen, dort hatte ich meine Chance. Wir haben viele Wurzeln in Kalifornien, daher ist der Wechsel nach Florida kein einfacher", betonte er. Doch Jennifer, die sich nach Veränderung sehnte, überzeugte ihn letztlich von dem Umzug.

IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

Instagram / jenniferflavinstallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone im Juli 2025

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin