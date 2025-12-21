High: Matthew McConaughey verpasste eigene Geburtstagsparty

Matthew McConaughey (56) hat eine Geburtstagsparty verpasst – seine eigene. Das gestand der Schauspieler in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live". Es sei "wohl der 35. Geburtstag" gewesen, erzählte Matthew, als ein Freund ihn kurz vor der Abfahrt zur Feier noch zu einem Zug an einem Joint überredete. Der Oscarpreisträger fuhr anschließend zwar zum Veranstaltungsort in Los Angeles, blieb jedoch im Truck sitzen – und hörte Janet Jackson (59). Genauer: "That’s the Way Love Goes". Ganze 34 Mal in Folge, wie Matthew lachend berichtete. Als er schließlich doch hineinging, war die Party vorbei. "Ich habe meinen Geburtstag verpasst", sagte er.

Die Anekdote ist kein spontaner Einfall, sondern Teil von Matthews neuem Buch "Poems & Prayers". In dem Band sammelt der "True Detective"-Star Erinnerungen, Pointen und kleine Lebensregeln. Auch seine Einschätzung zum Thema Betten ist dort zu finden: Paare sollten, so sein Rat, lieber im Queen-Size-Bett schlafen. Zu viel Abstand schade der Nähe, erklärte der Schauspieler bei Jimmy Kimmel (58). Auslöser für diese Erkenntnis war ein Besuch bei Freunden, die aus praktischen Gründen zwei King-Size-Betten nebeneinander gestellt hatten. "Das ist nicht fürs Kuscheln gebaut", fasste er seinen Gedanken zusammen.

Vor wenigen Wochen machte Matthew außerdem mit einer ganz besonderen Liebesgeschichte Schlagzeilen. Im Newsletter "Lyrics of Living" verriet der Schauspieler, dass ihn ein intensiver Traum zu seiner großen Liebe geführt habe. "Mitten in den Dreißigern suchte ich eine Partnerin fürs Leben, eine beste Freundin und eine künftige Mutter", schrieb Matthew. Dann habe er einen außergewöhnlichen Traum gehabt, in dem er seinen 88. Geburtstag im Kreis von 22 Ehefrauen und 88 Kindern feierte. "Es war ein spirituelles Zeichen, eine Botschaft, mich hinzugeben und aufzuhören, so krampfhaft die perfekte Frau finden zu wollen", erklärte er. Nur drei Monate nach diesem Erlebnis habe er seine heutige Frau Camila Alves (43) kennengelernt.

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2024

Getty Images Janet Jackson, Sängerin

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey beim Special Screening von "The Lost Bus"