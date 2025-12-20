Halle Baileys Strandlook: Fans verzaubert ihr Bikini-Body

Halle Bailey (25) meldet sich mit Urlaubsgrüßen vom Meer – und bringt Instagram zum Glühen. Die Schauspielerin und Sängerin postete am Dienstag, 16. Dezember, eine kleine Bilderreihe von einem tropischen Trip, aufgenommen direkt vor türkisblauem Ozeanpanorama. Zu sehen: ein Bikini mit Scoop-Ausschnitt und vorn geschnürter Front, die den Unterbrustbereich betont, dazu ein sehr knappes Höschen mit zarten Bändern und Muschel-Saum. Ungeschminkt, mit strahlender Haut, langen Wimpern und einer goldenen Charm-Kette rundet Halle den Look ab. Den Post kommentierte sie schlicht mit: "Zurück Zuhause". Die Fans reagierten sofort – und überschlugen sich mit Komplimenten.

In den Kommentaren gab es Anspielungen auf ihre Rolle in "Arielle, die Meerjungfrau": "Das zweite Bild gibt mir 'Part of Your World Reprise'-Vibes", schrieb ein Follower. Andere jubelten: "Okay, Body" und "Du siehst fantastisch aus". Halle zeigt ihre Strand-Looks schon länger regelmäßig: Im Sommer posierte sie auf einer Bootstour in einem chromglänzenden Mini-Bikini mit Triangel-Top, wieder mit einem Hauch Unterbrust. Auch Einteiler beherrscht die Schauspielerin, die sich an ihren neuen Körper nach der Schwangerschaft zunächst gewöhnen musste: Ein royalblaues Modell mit langen Ärmeln und Zipper trug sie offen und mit keckem Rückenausschnitt. Zwischendurch gab es in einem Foto-Dump buttergelbe Sonnenuntergangs-Bilder vom Boot.

Für ihre Community sind die modischen Updates längst mehr als schöne Schnappschüsse. Auf einer gemeinsamen Auszeit mit Schwester Chlöe Bailey (27) teilte Halle ein herzerwärmendes Bild, auf dem sie zusammen mit ihrem Sohn Halo in einem weißen Bikini zu sehen ist. Den kleinen Jungen begrüßte die Sängerin Ende 2023, den Geburts-Post veröffentlichte sie im Januar 2024 mit den Worten: "Auch wenn wir schon ein paar Tage im neuen Jahr sind, das Größte, was 2023 mir gebracht hat, war mein Sohn." Zu ihrem 24. Geburtstag zeigte sie ihren After-Baby-Body in einem violetten Glitzer-Bikini – und dazu innige Momente, in denen Halo ihr, beide mit Schlamm bedeckt, ein Küsschen gibt. So mischt Halle Mode, Meer und Mama-Glück – und ihre Fans feiern jeden neuen Blick darauf.

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Dezember 2025

Instagram / hallebailey Halle Bailey, Dezember 2025

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn