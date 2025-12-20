Giovanni Zarrella (47) hat im Berliner Bundestag unter der berühmten Kuppel "Ave Maria" gesungen – eingeladen von CDU-Politikerin Julia Klöckner (53), die den Moment als echte Premiere ankündigte. "Lieber Giovanni, das ist jetzt deine Bühne, die gibt's kein zweites Mal in Deutschland", sagte Julia vor Ort. Der Sänger teilte am selben Tag Eindrücke vom Adventssingen auf Instagram und erklärte, es sei ihm "eine wirklich große Ehre, an diesem historischen Ort für das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, singen zu dürfen". Der Auftritt fand im Rahmen eines vorweihnachtlichen Termins statt und sorgte sofort für rege Reaktionen.

Auf seinem Social-Media-Account hob Giovanni hervor, wie sehr er an die verbindende Kraft von Musik gerade in herausfordernden Zeiten glaubt. In den Kommentaren zeigte sich ein geteiltes Stimmungsbild: Viele Follower feierten den Moment. Ein Nutzer schrieb: "An einem solch geschichtsträchtigen Ort, wo derzeit schwierige Debatten zu oft Spaltung statt Einigkeit bringen, schaffst du für einige Minuten nur mit deiner Stimme und Ausstrahlung eine Stimmung voller Wärme und Liebe, die wir gerade jetzt brauchen." "So verdient, so stolz, wow!", kommentierte eine andere Nutzerin. Gleichzeitig wurden kritische Stimmen laut, die sich an der Gastgeberin störten. "Du warst super, Giovanni, wie immer. Aber mit Nestlé-Julia, musste das wirklich sein?", fragte ein Fan in Anspielung auf ein altes Video von Julia, das sie an der Seite eines Nestlé-Managers zeigt. Eine weitere Stimme meinte: "Also eine Einladung von der Klöckner hättest du vielleicht besser nicht annehmen sollen". Trotz des Gegenwinds war man sich über eines häufig einig: "Wunderschön gesungen", so der Tenor zahlreicher Kommentare.

Giovanni Zarrella, der als Sänger bekannt wurde und inzwischen auch als Moderator erfolgreich ist, sucht immer wieder die Nähe zu seinem Publikum – ob im TV, auf Tour oder online, wo er private Momente und Backstage-Einblicke teilt. Der Musiker betont häufig seine Verbundenheit zu Familie und Herkunft und spricht in Interviews über Zusammenhalt und Respekt, Themen, die er gerne mit Musik verbindet. Julia wiederum nutzt soziale Medien seit Jahren, um politische Termine persönlicher zu rahmen und Gäste an besonderen Orten vorzustellen. Für viele bleibt am Ende von Giovannis Auftritt vor allem der festliche Eindruck eines Adventslieds an einem Ort, der sonst von Debatten geprägt ist.

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella singt im Bundestag

ZDF / Brand New Media [M] Giovanni Zarrella, Moderator