Humorvolles Geständnis: Charlie Cox teilt Bett mit Hund

Charlie Cox (43) nimmt sein Familienleben mit Humor: Im exklusiven Gespräch mit People verriet der Schauspieler, dass Ehefrau Samantha Thomas und der gemeinsame Hund ein ungewöhnlich enges Band hätten. "Meine Frau und unser Hund haben eine sehr verrückte Beziehung", sagt der 43-Jährige lachend. "Sie sind viel zu eng miteinander", fügt Charlie hinzu, der derzeit in der Romcom "Merv" an der Seite von Zooey Deschanel (45) und einem tierischen Co-Star zu sehen ist. Und dann legt er nach: "Weil ich viel arbeite und oft weg bin, hat unser Hund mich in der Familie definitiv ersetzt."

Charlie und Samantha lernten sich bei der ersten Staffel von "Daredevil" kennen, wo er als Matt Murdock vor der Kamera stand und sie als Produzentin für Marvel arbeitete. 2018 gaben sich die beiden das Jawort, inzwischen sind sie Eltern eines Sohns und einer Tochter. Das vierbeinige Familienmitglied kam auch ausgerechnet durch Charlies aktuellen Film ins Haus: Nach den Dreharbeiten zu "Merv" – eine Geschichte über ein getrenntes Paar, das mit dem Hund auf Reisen geht und sich neu annähert – legte sich die Familie selbst einen Hund zu. "Und einen Goldfisch", ergänzt der SAG-Preisträger im People-Interview mit einem Grinsen.

Privat pendelt Charlie Cox derzeit auch sonst zwischen zwei Welten: Der in England geborene Schauspieler hat in diesem Jahr zusätzlich die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Abseits des Rampenlichts genießt der Schauspieler momentan aber offensichtlich vor allem die ruhigen Momente mit Ehefrau Samantha, den gemeinsamen Kindern und den Haustieren. Samantha, die als Produzentin hinter den Kulissen arbeitet, hält sich lieber aus dem Blitzlichtgewitter heraus, schätzt aber offenbar Charlies Humor auch im privaten Umfeld. Dass der Familienhund dabei gelegentlich die beste Position auf der Couch einnimmt, scheint in dieser Familie eher Running Gag als Reizthema zu sein.

Getty Images Charlie Cox, "Daredevil"-Darsteller

Getty Images Zooey Deschanel bei den Screen Actors Guild Awards 2025 in Los Angeles

Getty Images/ Jamie McCarthy Charlie Cox auf der "Daredevil Season 2"-Premiere in New York