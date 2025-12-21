Jason Kelce kennt noch keine Details zur Hochzeit von Travis

Jason Kelce (38) hat in der US-Morningshow "Good Morning America" am Freitag, 19. Dezember, offenbart, dass er noch auf konkrete Infos zur großen Hochzeit seines Bruders Travis Kelce (36) mit Taylor Swift (36) wartet. Ob er als Trauzeuge eingeplant ist oder sogar eine Rede halten soll, wisse er nicht. "Die Zeit wird zeigen, ob es so etwas gibt oder ob überhaupt etwas daraus wird", sagte Jason Berichten von US Magazine zufolge. "Dazu habe ich keinerlei Details bekommen, aber egal, in welcher Form ich eingebunden bin – ich freue mich darüber. Ich freue mich einfach für die beiden", erklärte der frühere Football-Profi im TV. Die Zeremonie ist demnach noch ein gut gehütetes Geheimnis – und Jason gibt sich gelassen, egal in welcher Rolle er am großen Tag dabei sein wird.

Bekannt ist: Travis und Taylor haben sich im August nach rund zwei Jahren Beziehung verlobt. Der funkelnde Mittelpunkt des Antrags ist ein maßgefertigter Ring von Artifex Fine Jewelry, den Travis zusammen mit der Designerin Kindred Lubeck entworfen haben soll. "Er hat das mit dieser großartigen Juwelierin designt", erzählte Taylor im Oktober beim britischen Radiosender Heart. Sie habe ihm vor langer Zeit ein Video mit handgraviertem Gold gezeigt – und Travis habe sich alles gemerkt. "Als ich den Ring sah, sagte ich: Ich weiß, wer das gemacht hat! Und du hörst mir zu", schwärmte die Sängerin. Die Suche nach einem Termin für den Sommer 2026 läuft und auch Travis mischt bei den Entscheidungen mit. In der BBC-Show "The Graham Norton Show" betonte Taylor außerdem, sie wolle erst ihr neues Album "The Life of a Showgirl" promoten und sich danach voll der Planung widmen.

Hinter den Kulissen gilt Jason als ruhender Pol der berühmten Brüder. Der ehemalige Center der Philadelphia Eagles ist verheiratet und dreifacher Vater, spricht in Interviews häufig warmherzig über Familie und Zusammenhalt. Travis wiederum zeigte sich in seinem Podcast "New Heights" überwältigt von den Glückwünschen zur Verlobung. Taylor teilt private Einblicke selten, hebt aber in Gesprächen hervor, wie viel ihr aufmerksame Gesten bedeuten. Dass beide sich bei der Planung austauschen und gemeinsame Entscheidungen treffen, beschreiben Insider als Teil ihres Alltags – ohne Eile, aber mit spürbarer Vorfreude auf das nächste Kapitel.

Getty Images Jason Kelce, 2025

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025